BOTAŞ: 78 - Fenerbahçe: 69

Süper Lig puan durumu - 14. hafta son durum - Puan farkı kaç oldu?
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ÜYE GİRİŞ DURUM
02 Aralık 2017, Cumartesi 16:23
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ÖNE ÇIKANLAR
14. Hafta
2017/2018 Sezonu Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|13
|29
|2
|Medipol Başakşehir
|13
|27
|3
|Göztepe
|14
|24
|4
|Fenerbahçe
|13
|23
|GENİŞLET
|5
|Beşiktaş
|13
|23
|6
|Kayserispor
|13
|23
|7
|Bursaspor
|13
|21
|8
|Trabzonspor
|13
|19
|9
|Demir Grup Sivasspor
|13
|19
|10
|Teleset Mob. Akhisarspor
|14
|19
|11
|Kasımpaşa
|13
|18
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|13
|17
|13
|Evkur Yeni Malatyaspor
|14
|16
|14
|Antalyaspor
|13
|13
|15
|Atiker Konyaspor
|13
|11
|16
|Osmanlıspor FK
|13
|11
|17
|Kardemir Karabükspor
|14
|8
|18
|Gençlerbirliği
|13
|8
fırat okulla bu iş yürümez çünkü hiç iş yok bu koçta Fenerbahçe böyle giderse ligi Yakındoğu vs gsnin altında bitirir. kelsey plum quicleyin yerini tutmuyor. vaugghinde levanderın yerini tutmuyor. yani kısacası Fenerbahçe derhal şimdiden bu fırat denen amatör koçu göndermeli fırat okulla bu iş yürümez Fenerbahçe ne lig şampiyonu olabilir nede Euro ligde Avrupa şampiyonu olabilir bayan basket takımı şımarmış bir durumda yalnuış koç ve yanlış transferler bu botaş mağlubiyetini getirdi bu takım gsyi yenemez yakındoğuyada yenemez. bu fenerbahçede hiç iş yok.
Fenerbahçe derhal fırat okulla yollarını ayırmalı bu koçun kariyeri sıfır hiç büyük kulüp çalıştırmamış yani gs'de görev yapmış ekrem memnun gibi bir dahi olmaz bu fırat okulldan, hiç iş yok bu koçta gönderin bu adamı yapılan transferler iğrenç kelsey plum beş para etmeyen bir oyuncu yani bir quicley değil. quicley ve levander takımdan gittiğinden beri Fenerbahçe rezil bir basketbol oynuyor.
manasız bir yenilgi aldık bence fenerbahçeyi ve koçu çok eleştiriyorum ama kötülükleri için değil iyilikleri için eleştiriyorum.