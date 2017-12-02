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BOTAŞ: 78 - Fenerbahçe: 69

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında BOTAŞ, sahasında lider Fenerbahçe’yi 78-69 yendi.

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BOTAŞ: 78 - Fenerbahçe: 69
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında BOTAŞ, sahasında lider Fenerbahçe’yi 78-69 yendi.

Ligde ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, namağlup unvanını kaybetti.

BOTAŞ'ta Chelsea Gray 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Kiah Stokes ve Eldebrink de 12'şer sayıyla oynadılar. 

Fenerbahçe'de ise Verameyenka ve Ana Dabovic 16'şar sayıyla takımın en skorer isimleri oldular. 

BOTAŞ: 78 - Fenerbahçe: 69
Salon: Ankara
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Murat Ciner, Dorukhan Kalyoncu
BOTAŞ: Kübra Erat 5, Eldebrink 12, Gray 22, Stokes 12, Nevin Kristen Vatansever 10, Papova 9, Büşra Akbaş 5, Sehernaz Çidal 3, Büşra Akgün
Fenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç, Ayşe Cora 5, Vaughn 10, Verameyenka 16, Dabovic 16, Birsel Vardarlı Demirmen 3, Tilbe Şenyürek 8, Plum 11, Tuğçe Canıtez
1. Periyot: 21-17
Devre: 42-36
3. Periyot: 62-51
Beş faulle çıkanlar: 32.00 Kübra Erat, 39.13 Sehernaz Çidal (BOTAŞ)




3 YORUM GİRİŞ YAP
  • anıl üner 2.12.2017 16:48:52
    1

    fırat okulla bu iş yürümez çünkü hiç iş yok bu koçta Fenerbahçe böyle giderse ligi Yakındoğu vs gsnin altında bitirir. kelsey plum quicleyin yerini tutmuyor. vaugghinde levanderın yerini tutmuyor. yani kısacası Fenerbahçe derhal şimdiden bu fırat denen amatör koçu göndermeli fırat okulla bu iş yürümez Fenerbahçe ne lig şampiyonu olabilir nede Euro ligde Avrupa şampiyonu olabilir bayan basket takımı şımarmış bir durumda yalnuış koç ve yanlış transferler bu botaş mağlubiyetini getirdi bu takım gsyi yenemez yakındoğuyada yenemez. bu fenerbahçede hiç iş yok.

  • anıl üner 2.12.2017 16:55:22
    2

    Fenerbahçe derhal fırat okulla yollarını ayırmalı bu koçun kariyeri sıfır hiç büyük kulüp çalıştırmamış yani gs'de görev yapmış ekrem memnun gibi bir dahi olmaz bu fırat okulldan, hiç iş yok bu koçta gönderin bu adamı yapılan transferler iğrenç kelsey plum beş para etmeyen bir oyuncu yani bir quicley değil. quicley ve levander takımdan gittiğinden beri Fenerbahçe rezil bir basketbol oynuyor.

  • anıl üner 2.12.2017 17:28:54
    3

    manasız bir yenilgi aldık bence fenerbahçeyi ve koçu çok eleştiriyorum ama kötülükleri için değil iyilikleri için eleştiriyorum.

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