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Bayram Kadir Bektaş: Bu takım buralara tesadüfle gelmedi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Biz Ümraniyesporuz. Bu takım buralara tesadüfle gelmedi” dedi.

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Bayram Kadir Bektaş: Bu takım buralara tesadüfle gelmedi
TFF 1. Lig 14. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü’ne konuk olan Ümraniyespor, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak liderliği Ankaragücü’ne devretti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Patronu Bektaş, “Çok iyi başladığımız bir maçtı. Golü de bulduk. Ankaragücü’nün taraftar baskısıyla, belki de sert oyunuyla bizi yıldırmaya çalışacağını biliyorduk. Ancak ikinci yarının başında maalesef talihsiz bir gol yedik. Belki de maçın kırılma anı oldu. Kendi kalemize attığımız golle rakip üstümüze daha çok gelmeye başladı. Çok basit top kayıpları yaptık. 2. golü de riskli bölge dediğimiz 1. bölgemizde bir pas hatasıyla yedik. Maçı bırakmadık. Biz buraya futbol oynamaya geldik. Biraz tatsızlıklar oldu. Biz bunlara sığınmıyoruz. Biz Ümraniyesporuz. Bu takım buralara tesadüfle gelmedi” ifadelerini kullandı.

“İnsanları çirkefliğe sevk etmemek lazım”

“Ankaragücü’nün galibiyetine gölge düşürmek için söylemiyorum” diyerek sözlerine şöyle devam eden Bektaş, “Sadece biraz daha saha kenarında bulunan kişilerin daha dikkatli olması lazım. İnsanları çirkefliğe sevk etmemek lazım. Bildiğimiz futboldan vazgeçmeyeceğiz. Serdar Özbayraktar’a yapılan harekete hakem de çok yakındı. Onu nasıl es geçti onu da akşam seyredip göreceğiz. Ankaragücü kazandı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Keşke her takımın böyle taraftarı olsa”

Son olarak taraftara değinen Bayram Kadir Bektaş, “Bu kadar güze taraftarı arkanıza alınca oyuna etki eder ister istemez. Futbolun güzelliği taraftarın coşkusudur. Ama taraftar biraz daha bilinçlendirilmeli. Keşke her takımın böyle taraftarı olsa” ifadelerine yer verdi.




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