Başakşehir-Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

’de 14. hafta mücadelesinde sahasındaile karşı karşıya gelecek. Üç maçlık galibiyet serisi Kayseri deplasmanında aldığı beraberlikle sona eren turuncu-lacivertliler, haftaya lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde girdi. Osmanlıspor ise bu maç öncesinde 11 puanla 16. sırada yer alıyor.’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.'den yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...Medipol Başakşehir’de sakatlığı geçen ve hafta içinde takımla çalışmalara başlayan kaptan Emre Belözoğlu’nun durumu maç günü netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Eljero Elia ise bu maçta forma giyemeyecek.Medipol Başakşehir’de, Osmanlıspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Joseph Attamah, Mahmut Tekdemir ve Alexandru Epureanu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dört futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 15. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak.Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Osmanlı Stadı’nda oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan mor-sarılı ekip, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etmeye çalışacak.Haftaya 11 puan ve averajla 16. sırada giren Osmanlıspor, deplasmanda sadece bir puan alabildi. Başkent ekibi, 3. haftada Kayserispor ile 2-2 berabere kalmıştı. Osmanlıspor’da sakatlığı tam olarak geçmeyen Portekizli sol bek Tiago Pinto’nun, Medipol Başakşehir’e karşı forma giymesi beklenmiyor.