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Başakşehir-Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medipol Başakşehir, Osmanlıspor’u konuk ediyor. Turuncu-lacivertliler, Süper Lig’de 14. hafta maçında Osmanlıspor ile karşılaşacak. Peki, Başakşehir-Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar fanatik.com.tr'de...

02 Aralık 2017, Cumartesi 18:36

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Başakşehir-Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 14. hafta mücadelesinde sahasında Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Üç maçlık galibiyet serisi Kayseri deplasmanında aldığı beraberlikle sona eren turuncu-lacivertliler, haftaya lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde girdi. Osmanlıspor ise bu maç öncesinde 11 puanla 16. sırada yer alıyor.
         
Başakşehir-Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS 1'den yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Emre Belözoğlu’nun durumu

Medipol Başakşehir’de sakatlığı geçen ve hafta içinde takımla çalışmalara başlayan kaptan Emre Belözoğlu’nun durumu maç günü netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Eljero Elia ise bu maçta forma giyemeyecek.

Dört futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de, Osmanlıspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Joseph Attamah, Mahmut Tekdemir ve Alexandru Epureanu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dört futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 15. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Osmanlıspor deplasmanda ilk peşinde!

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Osmanlı Stadı’nda oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan mor-sarılı ekip, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Haftaya 11 puan ve averajla 16. sırada giren Osmanlıspor, deplasmanda sadece bir puan alabildi. Başkent ekibi, 3. haftada Kayserispor ile 2-2 berabere kalmıştı. Osmanlıspor’da sakatlığı tam olarak geçmeyen Portekizli sol bek Tiago Pinto’nun, Medipol Başakşehir’e karşı forma giymesi beklenmiyor.
 




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  • Akhisar Bld.
    0- 0
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
    0- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    0- 0
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

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      -  
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      -  
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3 Göztepe 14 24
4 Fenerbahçe 13 23
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6 Kayserispor 13 23
7 Bursaspor 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Teleset Mob. Akhisarspor 14 19
11 Kasımpaşa 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 14 16
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