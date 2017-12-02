Aydın Uğuz: Uğuz: "Hedefimiz Avrupa kupalarına katılabilmek"

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe’nin namağlup unvanına son veren, Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini söyledi.Uğuz, 78-69 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.Son iki maçlarını iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini belirten Uğuz, "Fenerbahçe çok değerli, güçlü bir takım. Türkiye liginde hiç yenilmemişti. Kazandığımız için mutluyuz. Hem hücum hem de defans kısmını iyi yaptığımızı düşünüyorum." diye konuştu.Uğuz, BOTAŞ’ın bu sene Ankara’ya taşındığını hatırlatarak, takımın hedefleriyle ilgili şunları kaydetti: "Umduğumuzdan da iyi gidiyoruz. Ligdeki hedefimiz Avrupa kupalarına katılabilmek. İlk 8 takım Avrupa’ya gidebiliyor. Kadromuzun güçlü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ilk 5’te yer alıp Avrupa’ya gidebilirsek daha güzel olur. Ayrıca Türkiye Kupası hedefimiz var. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın şampiyonluk şansı yüzde 80-90 ise bizim de yüzde 25. Bu kadro için şampiyonluğu hayal etmek güzel. Hiç yok diyemeyiz, bu şansımızı yukarı çekmeye çalışıyoruz."ise yoğun maç trafiğinden geçtiklerine işaret ederek, "Maalesef yorgunluk ve ritim düşüklüğü bu maça denk geldi." dedi.BOTAŞ’ın iyi bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Okul, "Bugün sahada çok sert duramadık, hücumda kötü atışlar yaptık. Durmak yok, yola devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok, takımı bir an önce ayağa kaldırmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.