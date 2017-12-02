Antalyaspor’da olağanüstü kongreye doğru

Uluğkay, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Haziran 2016 tarihinde yapılan gelen kurulda Ali Şafak Öztürk başkanlığındaki yönetimin büyük bir destekle seçildiğini, halen aynı yönetimin görev başında olduğunu hatırlattı.Spor kulüplerinde yöneticiliğin "ateşten gömlek giymek" olduğunu, çok büyük özveri gerektirdiği vurgulayan Uluğkay, şunları kaydetti:"Camiamıza ve bizlere düşen görev de yönetimlerimizin yanında olmaktır ve her türlü destek de verilmektedir. Sportif başarılar birlik, beraberlik ve sevgi ortamında kenetlenmekle oluşur. Kulübümüzün içerisinde bulunduğu bu hassas dönemde bir olmaya, birlik olmaya ve yönetim kurulumuzun yanında olmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Bu kritik dönemde yönetim değişikliği doğru olmayacağı gibi, Antalyaspor’a zarar verecek, motivasyonu etkileyecek söylemlerden de kaçınılması gerekmektedir."Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, 15 Kasım’da düzenlediği basın toplantısında olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıklamıştı. Kulüp yönetim kurulu da kongrenin 7 Aralık’ta, AtillaVehbi Konuk Tesisleri’nde yapılacağını duyurmuştu.AA