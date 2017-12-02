Alan Shearer'dan flaş İngiltere yorumu

Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek'nda, G grubundaveile mücadele edecek.Ada basını çekilen makul kura üzerine ülkelerinin şampiyonluk şansını konuşmaya başlarkenyazarlarından, takımın Dünya Kupası'nı kazanamayacağını yazdı.'da attığı gollerle efsaneleşen efsanevi forvet, BBC'nin internet sitesi için kaleme aldığı yazıda "Hep kuranın iyi veya kötü olduğu üzerine yorumlar yapılıyor. Oysaki daha önceki tecrübelerimiz bize İngiltere için işlerin çok kötü gidebildiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.Son 16 turunda kendilerini güçlü bir ekibin beklememesinin de avantaj olduğunu yazan Shearer, "" sözlerini kullandı.İngiltere, Dünya Kupası'ndaki ilk ve tek zaferine 1966'da kendi evinde düzenlenen turnuvada ulaşmıştı.