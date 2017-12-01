Van Persie: Arkamdan konuşmayın

Fenerbahçe'nin kayıp isimlerinden Robin van Persie, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yapılan eleştirilere imalı bir yanıt verdi.Hollanda'nın 31 Ağustos tarihinde Fransa ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanmasının ardından henüz resmi maça çıkamayan 33 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta, ''Arkamdan konuşmayın'' mesajını verdi.Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde yalnızca 2 maça çıkabilen Van Persie, geçtiğimiz hafta itibariyla yeniden takımla çalışmalara başlamıştı.