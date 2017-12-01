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Valencia Basket: 64 - Olympiacos: 72

Turkish Airlines EuroLeague'de Olympiacos, deplasmanda karşılaştığı Valencia Basket'i 72-64 mağlup etti.

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Valencia Basket: 64 - Olympiacos: 72
Turkish Airlines EuroLeague'de Yunanistan temsilcisi Olympiacos, deplasmanda karşılaştığı İspanyol ekibi Valencia Basket'i 72-64 mağlup etti. 

Maça etkili başlayan Georgios Printezis'in basketleriyle Olympiacos oldu. 6:59 kala 2-11 üstün olan taraf konuk ekipti. Daha sonra Tibor Pleiss ve Van Rossom ile dönüş yapan Valencia, 3:51 kala skoru 11-13'e getirdi. Çeyreğin son bölümünde Olympiacos, Toliopoulos'un basketleriyle periyodu 13-20 önde kapatmayı başardı. 

Valencia, ikinci çeyreğe Guillem Vives ve Rafa Martinez'in üç sayılık basketleriyle etkili başlayarak 1 dakika geçilirken 19-20'lik skoru yakaladı. Fakat Olympiacos yine reaksiyon verdi ve Papanikolaou'nun da etkili oynadığı bölümde 12-0 seri yakalayarak 3:45 kala 19-32'lik skoru yakaladı. Kalan bölümde Erick Green'i devreye sokan Valencia, farkı azaltmayı başardı ve ilk yarı 30-35 sona erdi. 

Tibor Pleiss'ın basketleriyle üçüncü çeyreğe etkili başlayan Valencia, 4:15 kala 40-43'lük skoru yakaladı. Rakibine Papanikolaou ve Strelnieks ile cevap veren Olympiacos, son 3 dakikaya girilirken 41-50'yi yakaladı. Çeyreğin son bölümü karşılıklı basketlerle geçti ve periyot 45-54 tamamlandı. 

Valencia, son periyodun başında yine Erick Green ile etkili olsa da Olympiacos'u durdurmakta sıkıntı yaşadı ve ilk 5 dakikalık bölüm 56-63 geçildi. Tibor Pleiss ile bir basket daha bulan Valencia, 4:27 kala skoru 58-63 yapsa da Strelnieks'in basketleriyle rakibine karşılık veren Olympiacos farkı yine arttırmayı başardı. Erick Green'in kalan bölümdeki çabalarına rağmen farkı koruyan Yunan ekibi, karşılaşmadan 64-72 galip ayrıldı. 

Valencia Basket'te Erick Green, eski takımı Olympiacos'a karşı ürettiği 26 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Tibor Pleiss da 14 sayı, 8 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı. 

Olympiacos'ta ise Kostas Papanikolaou 13 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Printezis ve Strelnieks de karşılaşmayı 12'şer sayıyla tamamladılar. Georgios Printezis ayrıca 14 ribaunt ile ön plana çıkmayı başardı. 




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