Valencia Basket: 64 - Olympiacos: 72

Turkish Airlines EuroLeague'de Yunanistan temsilcisi, deplasmanda karşılaştığı İspanyol ekibi'i 72-64 mağlup etti.Maça etkili başlayan Georgios Printezis'in basketleriyle Olympiacos oldu. 6:59 kala 2-11 üstün olan taraf konuk ekipti. Daha sonra Tibor Pleiss ve Van Rossom ile dönüş yapan Valencia, 3:51 kala skoru 11-13'e getirdi. Çeyreğin son bölümünde Olympiacos, Toliopoulos'un basketleriyle periyodu 13-20 önde kapatmayı başardı.Valencia, ikinci çeyreğe Guillem Vives ve Rafa Martinez'in üç sayılık basketleriyle etkili başlayarak 1 dakika geçilirken 19-20'lik skoru yakaladı. Fakat Olympiacos yine reaksiyon verdi ve Papanikolaou'nun da etkili oynadığı bölümde 12-0 seri yakalayarak 3:45 kala 19-32'lik skoru yakaladı. Kalan bölümde Erick Green'i devreye sokan Valencia, farkı azaltmayı başardı ve ilk yarı 30-35 sona erdi.Tibor Pleiss'ın basketleriyle üçüncü çeyreğe etkili başlayan Valencia, 4:15 kala 40-43'lük skoru yakaladı. Rakibine Papanikolaou ve Strelnieks ile cevap veren Olympiacos, son 3 dakikaya girilirken 41-50'yi yakaladı. Çeyreğin son bölümü karşılıklı basketlerle geçti ve periyot 45-54 tamamlandı.Valencia, son periyodun başında yine Erick Green ile etkili olsa da Olympiacos'u durdurmakta sıkıntı yaşadı ve ilk 5 dakikalık bölüm 56-63 geçildi. Tibor Pleiss ile bir basket daha bulan Valencia, 4:27 kala skoru 58-63 yapsa da Strelnieks'in basketleriyle rakibine karşılık veren Olympiacos farkı yine arttırmayı başardı. Erick Green'in kalan bölümdeki çabalarına rağmen farkı koruyan Yunan ekibi, karşılaşmadan 64-72 galip ayrıldı.Valencia Basket'te, eski takımı Olympiacos'a karşı ürettiği 26 sayıyla maçın en skorer ismi olurkenda 14 sayı, 8 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı.Olympiacos'ta ise13 sayıyla takımının en skorer ismi olurkenvede karşılaşmayı 12'şer sayıyla tamamladılar.ayrıca 14 ribaunt ile ön plana çıkmayı başardı.