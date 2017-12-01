Trabzonspor kazanmaya alıştı

ÇALIMBAY İLE GELEN SERİ

YEDİĞİNDEN ÇOK ATTI, TABLO TERSİNE DÖNDÜ

YEREL GAZETELER’DEN ‘TUR KAPISI SONUNA KADAR ARALANDI” YORUMU

2017-18 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan bordo mavililer, son haftalarda elde ettiği sonuçlarla yükselişe geçti. Süper Lig’de son 4 haftada oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden ve üst sıralara doğru yükselişe doğru geçen, Ziraat Türkiye Kupası’nda da oynadığı 2 maçı kazanmayı başardı.Sezona teknik direktörile başlayan ancak ilk 8 haftalık bölümde yalnızca 2 galibiyet alıp toplamda 9 puan toplayabilen bordo mavililer, Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Çalımbay ile çıkışa geçti.yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, lig ve kupada sonraki oynadığı 6 maçın 5’ini kazandı, 1’inden ise sahadan beraberlikle ayrıldı.Bordo mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin ilk 8 haftalık bölümünde attığı 17 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Çalımbay ile ligde 5 maça çıkan Trabzonspor, bu periyotta 8 gol atarken, rakiplerine 6 kez gol şansı tanıdı. Ayrıca Çalımbay yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası’nda da oynadığı 2 maçta toplam 10 gol atan bordo mavililer, rakiplerine gol izni vermedi.Yerel gazeteler, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-0 mağlup eden Trabzonspor’un ilk maçta tur kapısını sonuna kadar araladığına vurgu yaptı. Karadeniz Gazetesi, “Erzurum’da Fırtına şov”, “Trabzonspor kupada tur kapısını ardına kadar araladı” ifadelerini kullandı. Günebakış Gazetesi, “Trabzon işi bitirdi”, “Bordo mavililer Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında Erzurumspor engelini farklı geçti” yorumunu yaptı. Kuzey Ekspres Gazetesi, “İçimiz ısındı”, “Erzurum’dan Hugo geçti. Trabzonspor ilk maçta fişi çekti” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Taka Gazetesi, “Kupanın şifresi onda”, “Ziraat Türkiye Kupası’nda Rodallega fırtınası” ifadelerine yer verdi.Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)