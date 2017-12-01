  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Trabzonspor kazanmaya alıştı

Trabzonspor, Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 6 maçta da yenilgi yüzü görmedi, bu seride 5 galibiyet, 1 de beraberlik aldı.

  • - A
  • + A
Trabzonspor kazanmaya alıştı
2017-18 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan bordo mavililer, son haftalarda elde ettiği sonuçlarla yükselişe geçti. Süper Lig’de son 4 haftada oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden ve üst sıralara doğru yükselişe doğru geçen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da oynadığı 2 maçı kazanmayı başardı.

ÇALIMBAY İLE GELEN SERİ

Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan ancak ilk 8 haftalık bölümde yalnızca 2 galibiyet alıp toplamda 9 puan toplayabilen bordo mavililer, Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Çalımbay ile çıkışa geçti. Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, lig ve kupada sonraki oynadığı 6 maçın 5’ini kazandı, 1’inden ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

YEDİĞİNDEN ÇOK ATTI, TABLO TERSİNE DÖNDÜ

Bordo mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin ilk 8 haftalık bölümünde attığı 17 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Çalımbay ile ligde 5 maça çıkan Trabzonspor, bu periyotta 8 gol atarken, rakiplerine 6 kez gol şansı tanıdı. Ayrıca Çalımbay yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası’nda da oynadığı 2 maçta toplam 10 gol atan bordo mavililer, rakiplerine gol izni vermedi.

YEREL GAZETELER’DEN ‘TUR KAPISI SONUNA KADAR ARALANDI” YORUMU

Yerel gazeteler, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-0 mağlup eden Trabzonspor’un ilk maçta tur kapısını sonuna kadar araladığına vurgu yaptı. Karadeniz Gazetesi, “Erzurum’da Fırtına şov”, “Trabzonspor kupada tur kapısını ardına kadar araladı” ifadelerini kullandı. Günebakış Gazetesi, “Trabzon işi bitirdi”, “Bordo mavililer Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında Erzurumspor engelini farklı geçti” yorumunu yaptı. Kuzey Ekspres Gazetesi, “İçimiz ısındı”, “Erzurum’dan Hugo geçti. Trabzonspor ilk maçta fişi çekti” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Taka Gazetesi, “Kupanın şifresi onda”, “Ziraat Türkiye Kupası’nda Rodallega fırtınası” ifadelerine yer verdi.

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

 




0 YORUM GİRİŞ YAP
Real Sociedad Galatasaraylı Celil Yüksel'i takibe aldı
Adriano'dan Galatasaraylı Maicon ve Fernando'ya: Gelin de atmosfer görün!
Barcelonalı futbolcular yeni arabalarına kavuştu
Fenerbahçe'ye 47 milyonluk forma sponsoru!
Rafael Benitez, Garry Rodrigues'i istiyor
Felipe Luis sol kanadı uçuracak
Fofana için fiyat sorulacak
Mehmet Demirkol: Beşiktaş 4 transfer yapabilir!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Ben Arfa kararı Aykut Kocaman'a bırakıldı
Tuttuğu takımı açıkladı! Fanatik ünlüler
Şenol Güneş formülü buldu
Mehmet Demirkol'a göre ligin ilk 3 takımı...
2017 yılının en iyisi Jelena Karluesa!
Anita Latifi'den Hakan Çalhanoğlu'na şantaj iddiası... Çalhanoğlu itiraf etti...
Nesine.com'dan 33 İphone X hediye
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

14. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »