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Tolgahan İmal'ın İzmir at yarış tahminleri

İzmir at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi.

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Tolgahan İmal'ın İzmir at yarış tahminleri
1 Aralık Cuma İzmir at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi.

Maiden koşularda GÜNIŞIĞI ve BÜTÜNAY’a güvenebiliriz.

1.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının maiden mücadelesinde, birçoğu vasatı aşmakta zorlanan tayların mücadelesini izleyeceğiz. Yarış hayatında iz bırakan safkanlardan birisi olan Ateştopu’nun, Sebat gibi bir şampiyonun tam kardeşi olan Bibi’den verdiği tayı GÜNIŞIĞI, ara sonrası katıldığı son yarışında düzlükteki ataklarıyla kazanacakmış izlenimi verse de pistin dışından güçlü gelen rakibi arkasında ikinci kaldı. Bu kez daha iyi kondisyonda katılacağı mücadeleyi lehin çevirerek ilk birinciliğini elde edeceğini düşünüyorum. Banko ile başlayabiliriz.
 
2.AYAK: Çok iyi bir anne kan hattının mensubu olan ÇAKA ÇAK, son haftalarda yakaladığı iyi formuyla ilk isim olarak değerlendirmeye alınmalıdır. Usta jokeyinin tercihiyle ön plana çıkan KAVACIKBEYİ, ilk ve sert rakibi konumundadır. Yine son dönemin en iyilerinden Mustafa Çiçek ile start alacak olan VAROLHAN, ara sonrası hazırlıkları yeterli görünen RED KIT, kısa mesafeleri fena koşmayan HARMANDALI, süratli stiliyle EL FUEGO, henüz en iyi yarışını koşmayan FLOATING HEART ve Deniz Yıldız idaresindeki AYGÜNHAN ise ihmal edilmemesi gereken diğer isimler.
 
3.AYAK: 3 yukarı İngiliz atlarının Şartlı-4 mücadelesinde 84 handikap puanı ile gruptan farklı bir safkan olduğunu hemen belli eden BRANZINI, son yarışlarına oranla uygun rakipleri arasında kazanmaya yakın görünüyor. Elazığ ve Diyarbakır seferi sonrasında yeniden sevdiği İzmir pistine dönen ve buradaki son yarışında günün favori safkanı Gürsoy ardında etkili bir ikinciliğe imza atan DESTANAĞA ise önde istediği tempoyu bulması halinde koşuyu koparabilir. Birincilik mücadelesinin daha ziyade bu isim arasında cereyan edeceğini ve bu mücadelenin galibinin ganyan olacağını düşünüyorum.
 
4.AYAK: Caş – Sanibel IA orijinine sahip olan Sakız, efsane safkanlardan Uçanbey ve muhteşem kısrak Uçan ile tam kardeş bir isim. Dolayısıyla taşıdığı üstün kanı sonraki jenerasyonlara aksettirmesini bekleyebiliriz. İlk koşan temsilcisi BÜTÜNAY, İstanbul’da yakinen takip ettiğim taylardandı. Henüz gerçek potansiyelini yansıtamasa da kalitesine olan inancımı sürdürüyorum. İzmir kumunda çok farklı koşmasını beklediğim safkanın kazanmasını bekliyor ve okurlarımıza günün bir diğer bankosu olarak tavsiye ediyorum.
 
5.AYAK: Suzi Gold gibi şampiyon bir kısrağın anneden kardeşi olan GOLDEN OK, ablası kadar olmasa da zaman zaman etkili yarışlar sergilemekte. Başarılı yarışlarına bir yenisini bugün ekleyebilir. Uzun mesafelerde farklı olan PANIGALE, istikrarlı yarışlar koşan GO WIND, enteresan çıkışlar yapabilen GO WIND, yine sürpriz çıkışları bulunan TROPICAL STORM, son yarışında kıpırdayan REAL CAT ve etkili sprintini tutturması durumunda RED QUEEN ise sırasıyla rakip olarak gördüğüm isimler.
 
6.AYAK: Günün son ayağında KV-22 Bodrum Koşusunu izleyeceğiz. Safkanların denk güçte olması sebebiyle oldukça çekişmeli bir mücadele olacaktır. Ekürisiyle birlikte TARIKHAN öncelikle düşünülmelidir. İzmir kumunda farklı olan ALPTUĞHAN, stiline uygun jokeyiyle ŞÜKRÜ, son yarışında kötü gidişatına dur diyen BAŞKAYNAK, tabeladan düşmeyen BATMANASLANI, dinçlikle iyi koşmasını beklediğim ESER, son yarışına oranla ciddi bir sıklet avantajı bulunan CATCH THE MONEY, son startında acele eden PATRONİÇE, her geçen gün formunu geliştiren ÜNAL AMCA ve şanssızlığını kırmak isteyen RODOSTO ise imkanlar elverdiği oranda ilave edilmelidir. Şansınız ve bahtınız açık olsun…

( 4 ) ( 3.1.4.6.2.5.10.7 ) ( 1.4 ) ( 2 ) ( 1.2.3.5.6.7.4 ) ( 2.5.1.3.8.9.13.10.11 )
 




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