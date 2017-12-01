İtalya’da süren Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası’ndason 32 turuna yükseldi.Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcu ana tablo ilk tur maçında İsveçli Simon Soderlund’u 5-15, 15-10, 15-6, 15-5 ve 15-9’luk setlerle 4-1 yenerek, adını son 32 turuna yazdırdı.Talha Yiğenler son 32 turunda yarın Rus Denis Ivonin ile karşılaşacak.AA