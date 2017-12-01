Şenol Güneş'ten flaş Talisca kararı!

, yarınile “Devam mı tamam mı” maçına çıkacak. Teknik direktör, sürpriz bir karar aldı. Tecrübeli hoca kritik gollere imza atan ama oyunun genelinde çok fazla görünmeyen Anderson Talisca’yı derbide yedek soyunduracak. Böylece Brezilyalı yıldız ligde bu sezon bir ilki yaşayacak. Zira 23 yaşındaki futbolcu bu sezon’in tüm maçlarında ilk 11’de soyundu. 3 gol ve 3 asistle oynayan, 3 gol attığı 5 Şampiyonlar Ligi’ndeyse sadece bir maçta yedek kaldı.Galatasaray’ın öncelikle beraberliği düşünerek kapanacağını öngören Güneş, bu şekilde oynayan Akhisar ve Malatya maçlarında varlık gösteremeyen Talisca’yı bu kez kenarda tutacak. Orta alanı Tolgay-Atiba-Oğuzhan üçlüsüne teslim edecek olan Güneş, rakibini merkezden kısa ve dikine paslarla da açmaya çalışacak. Talisca, geçen sezon Beşiktaş’ın G.Saray’ı deplasmanda 1-0 yendiği maçta golü atan isimdi.(Hürriyet)