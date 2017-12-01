Semih Yuvakuran: Hocamızdan dayak yerdik

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bir proje kapsamında Türk futbolunun efsane isimleri Oğuz Çetin, Semih Yuvakuran, Ali Gültiken, Hami Mandıralı ve Hasan Şaş, Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza Evinde ki 14-29 yaş aralığındaki gençlerden oluşan takımla özel bir maç yaptı.Futbolcular, maç dışında Kahramanmaraş Gençlik Merkezi'nde de gençlerle bir araya gelip sohbet etti.Galatasaray, Fenerbahçe ve Milli Takım'da uzun yıllar forma giyen, bir soru üzerine hırsın çarşıdan alınmadığını ve doğuştan insanın içinde olduğunu söyledi. Babasının futbol oynamasına karşı olduğu için kaçarak futbolcu olduğunu ifade eden Yuvakuran, şunları söyledi:"Burada baktığımız zaman arkadaşlarımızın, hepimizin o hırsını sahada gösterme arzusu zaten doğuştan vardı. Şimdi o gençlerin hırslarını bizler de göremiyoruz. Yanlış anlamayın çok kırılganlar bir kere. O neyse ellerindeki laptoptur, bilmem ne tabletlerle farklı bir sanal alemde yaşıyorlar ve ufacık bir şekilde kırılgan oluyorlar. Yani hocaları biraz bağırdığında antrenmana gelmeme gibi yani bırakıyorlar. Biz dayak yedik. Mağlup geliyorduk devre arasına hoca bekliyordu kapıda çat çat çat herkese çakıyordu, hiç de sesimizi çıkarmıyorduk. Bırakıp da gitmiyorduk, arkasını getiriyorduk devam ediyorduk. Ondan sonra bir yerlere geliyorduk."