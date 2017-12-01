Samuel Umtiti'den 'tavşan kulak' şakası





'da namağlup lider konumunda bulunan, perşembe günü ünlü otomobil markasıile sponsorluk anlaşması imzaladı.Oyuncuların da hazır bulunduğu imza töreninde ise son derece ilginç bir olay yaşandı.Katalan ekibinin Fransız stoperi, kulübün asbaşkanı'e toplu fotoğraf çekimi esnasında 'tavşan kulak' şakası yaptı.ve'nun da gözünden kaçmayan bu durum, oyuncular arasında gülüşmelere neden oldu.