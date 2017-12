İstanbul takımlarının kaleci Altay ilgisi

"Ankaragücü’ne katkı sağlayacak"

Mehmet Yiğiner, AA muhabirinine yaptığı açıklamada, yarın Ankara 19 Mayıs Stadı’nda konuk edecekleri lider Ümraniyespor’u yenerek lider olmayı istediklerini ifade etti.Sarı-lacivertli takımın ligde son 9 haftada yenilmediğini hatırlatan Yiğiner, "Nazar değmesin iyi gidiyoruz. Takım sistem olarak oturdu. Kompakt oynuyor, hiç oyundan kopmuyor. Fizik güçleri iyi, kondisyonları da çok güzel. Ümraniye maçını alabilirsek, Allah’ın izniyle de alırız, lider olacağız. Lider olarak da devam etmek istiyoruz. Daha çok çalışırız, liderliği bırakmayız." diye konuştu.Ankaragücü camiası, teknik ekibi ve futbolcuların "şampiyonluk bilinciyle" birlik, beraberlik oluşturduğunu ve bir sinerji yakalandığını dile getiren Yiğiner, şöyle devam etti:"Ankara’da güzel şeyler oluyor. Taraftarlar, futbolcular, yönetim, teknik ekip, hepsi kucaklanmış, bütünleşmiş durumda. Hak ettiğimiz yer olan Süper Lig’e hep beraber çıkacağız. Ankara’nın, Ankaragücü’nün buna ihtiyacı var. Şimdi elimize bir fırsat geçti. Ümraniyespor bize geliyor. Bu fırsatı tepmememiz lazım."Ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını vurgulayan Yiğiner, "Sezon başı hedefi ilk 6 olarak belirlemiştik ama şu anda şampiyonluktan başka yol gözükmüyor. Geldiğimiz noktada artık camia şampiyonluğa kilitlenmiş durumda, bunu istiyor. Hedef şu an şampiyonluk oldu." değerlendirmesinde bulundu.ve Medipol Başakşehir’in genç kalecileri Altay Bayındır ile ilgilendiğini söyledi.’ın yetenekli olduğunu ve kısa sürede çok yol aldığını belirten Yiğiner, "Altay, 4-5 yıldır bizimle çalışıyor. Çok yol katetti. İlk geldiğinde ufak boylu, çelimsiz, zayıf bir şeydi ama şimdi kapıdan sığmıyor. Kendini çok geliştirdi. İnşallah Türk futboluna kazandırdığımız bir arkadaşımız olur." dedi.Menajerler aracılığıyla Altay için sarı-lacivertli kulübe gelenler olduğunu dile getiren Yiğiner, şu ifadeleri kullandı:"Şu an kalecimizi veremeyeceğimizi söylüyoruz ama uygun bir bedel verirlerse onu da sezon sonunda gönderebiliriz. Kalecimiz Altay için menajerler aracılığıyla Galatasaray ve Medipol Başakşehir geldi. Kalecimiz Korcan sakatlanabiliyor. Bu nedenle şimdi bu konulara girmek, takımın düzenini, ahengini bozmak istemiyoruz. Biz sadece bu ligden play-off’suz çıkmak ve ait olduğumuz yere gitmek istiyoruz."Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile sarı-lacivertli kulübün sıkıntılarını görüştüğünü belirterek, "Kulüp için altyapı çalışmaları yaptığını söyledi. Neler yapabiliriz, Ankaragücü’ne nasıl destek olabiliriz bunların çalışmalarını yapıyor." ifadelerini kullandı.Tuna’nın Ankaragücü’ne ilişkin yaptığı çalışmaları kendileriyle de paylaştığını anlatan Yiğiner, "Size müjdeli haberlerimiz var, dedi. Biliyorsunuz bundan önceki belediye başkanımızın 3 tane profesyonel takımı vardı. Hal böyle olunca diğerleri biraz yetim gibi kalıyordu. Şu an bu durum ortadan kalkmış durumda. Ben belediye başkanımızın Ankara sporuna, Ankaragücü’ne katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bize olumlu mesajlar verdi." değerlendirmesini yaptı.AA