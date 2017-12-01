Real Sociedad Galatasaraylı Celil Yüksel'i takibe aldı

İlişkili Haber

Celil Yüksel Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Uzun süredir alt yapıdan oyuncu çıkartamayan'da son dönemin gözdesi. 19 yaşındaki futbolcu U21 takımında forma giyiyor ve oyun stiliyle Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'i benzetiliyor.Genç oyuncunun ünü şimdiden Florya'yı aşmış durumda. Tudor'un zaman zaman A takımla idmanlara çıkardığı genç oyuncuyuizlemeye aldı. Kulübün scoutları (gözlemcileri) Florya'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe U21 maçını takip etti ve oyuncu hakkında rapor hazırlamaya başladı. Ekbin ilk izlenimlerinin olumlu olduğu ve takibi sezon sonuna dek sürdürecekleri öğrenildi.Celil Yüksel 2011 yılında Galatasaray alt yapısına amatör olarak transfer edilmişti. Son dönemdeki performansı ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu ile bu sezon 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalanmıştı. Ancak sözleşmenin TFF'ye bildirilmemesi akıllarda soru işareti bıraktı.Orta sahada iki yönlü oynayan Celil Yüksel'in lakabı ise Modric. Alt yapı hocaları da Celil'in oyun stilini Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Luka Modric'e benzetiyor.