Pontiac Silverdome Stadı yıkılıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde 1975'te yapımı tamamlanan efsanevi, aynı yılekiplerindenekibinin maçlarına ev sahipliği yapmaya başlamıştı.Detroit Lions'un 26 yıl boyunca aralıksız maçlarını oynadığı devasa stadyum; aradan geçen zamandamaçlarının yanı sıravegibi pek çok ünlü şarkıcının konserlerine sahne olmuştu.2013 yılında fırtına nedeniyle çatısı uçan ve o tarihten bu yana atıl konumda bulunan stadyumun pazar gününden itibaren yıkımına başlanacağı açıklandı.İlk yıllarında Amerikan rüyası olarak adlandırılan Pontiac Silverdome, son zamanlardaki hâliyle spor otoriteleri tarafından utanç kaynağı olarak yorumlanıyordu.