Ozan Tufan dibe vurdu!

’nin kalesinde çok gol görmesinin ardından yapılan analizlerde’ın görevini tam olarak yerine getirmediği belirlendi. Yedek kulübesine çekilen oyuncunun moralinin bozulduğu, idmanlarda bekleneni verememesinin yanında tekrar kilo problemleri yaşadığı öğrenildi.Fenerbahçe’de alınan başarılı sonuçlar hem taraftarın hem de yönetim ve teknik heyetin yüzünü güldürmeye devam ederken, takımın genç oyuncusu Ozan Tufan formasını’a kaptırdı.Sezona iyi bir başlangıç yapıp Teknik Direktör’ın vazgeçilmezleri arasına girmesine rağmen milli futbolcunun özellikle defansif olarak bekleneni verememesi yedek kulübesine çekilmesine neden oldu.Sarı-lacivertli takımın kalesinde sürekli gol görmesi teknik heyeti önlem almaya itti. Kocaman ise buna önlem almak için savunmanın orta sahadan başladığını ve bu bölgedeki hataların gole sebebiyet verdiğini belirledi. Yapılan analizlerde ise Ozan Tufan’ın defansif olarak bekleneni veremediği tespit edildi.Bu tespitten sonra futbolcuya yapılan uyarılar da pek işe yaramadı. Ardından teknik direktör Kocaman, Mehmet Topal’a formayı verdi. İlk 11’deki yerini kaybeden futbolcu bu gelişmenin ardından büyük bir moral bozukluğu yaşadı. Antrenmanlar da performansı düşen Ozan’ın yeterli çalışmayı yapmadığı ve yine eski kilo problemi ile ilgili sıkıntılar yaşadığı gözlemlendi.Milli oyuncu bütün bu olumsuzluklara rağmen bir türlü düzelme çabası içine girmeyince son olarak TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor ile oynanan mücadelenin kadrosuna bile giremedi.(Milliyet)