Novak Djokovic, Radek Stepanek'i ekibine kattı

2017 sezonunu çeyrek finalde nokta koyduğu'ın ardından kapattığını açıklayan, teknik ekibine tanıdık bir ismi ekledi.Henüz birkaç hafta evvel emekliye ayrıldığını duyuran eski Çek tenisçi, kariyerinde 12 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Djokovic'in antrenörleri arasına katıldı.Bu yıl efsane raketlerden'yi başantrenörlüğe getiren Djokovic, haberi resmi Instagram hesabı aracılığıyla yayınladığı eğlenceli bir video ile duyurdu.Sırp tenisçi, 2018 sezonuna'nin 250 puan değerindeki turnuvalarından'ta başlayacak.