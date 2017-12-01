Muslera ile Selçuk, Beşiktaş maçı kaçırmadı

Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günüile Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek’da iki isim bu derbiyi kaçırmıyor.Sarı-kırmızılıların kaptanıile file bekçisi, takıma 2011-2012 sezonunda dahil olmuştu. İkili bu süreçten sonra ligdeile oynadıkları maçların hepsinde forma giydi. Muslera ile Selçuk, oynadıkları 14 müsabakada 7 kez galibiyet sevinci yaşarken, 3 kez de mağlubiyet gördü. 4 maçta ise berabere kaldı.Muslera, söz konusu karşılaşmalarda 14 kez kalesinde gol gördü.İHA