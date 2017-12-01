Messi’ye kötü haber

ekiplerinden’da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu’nin ağabeyi Matias, bot kazası geçirdi.Messi’nin ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, içinde’in ağabeyi’ın yer aldığı botun, Arjantin’in Rosario kentindeki Parana Nehri’nde kum yığınına çarptığı belirtildi.Açıklamada, kaza sırasında botun ön camına çarparak çenesinde ve ağız kısmında kırıklar oluşan 35 yaşındaki Matias’ın hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alınacağı bildirildi.’ın, beyninde hasara rastlanmadığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı da ifade edildi.