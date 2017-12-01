Maccabi Fox Tel Aviv: 81 - Zalgiris Kaunas: 74

Turkish Airlines EuroLeague'de İsrail ekibiAviv, sahasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi'ı 81-74 mağlup etmeyi başardı.Maccabi Tel Aviv, sahasındaki karşılaşmaya Parakhouski'nin sayılarıyla etkili başladı. 7:02 kala 5-2 Maccabi üstünlüğüne Brandon Davies'in basketleriyle karşılık veren Zalgiris, ilk 5 dakikayı 5-8 önde geçmeyi başardı. Çeyreğin kalan bölümünde özellikle Alex Tyus ile etkili olan Maccabi, periyodu 15-14 önde kapattı.İkinci çeyreğin başında karşılıklı sayılar bulan iki takım ilk 5 dakikalık bölümü de 23-23 eşitlikle geçti. Kevin Pangos'un sportmenlik dışı faulü ile bir hücumda 5 sayı bulmayı başaran Maccabi, 4:16 kala skoru 28-25'e getirdi. Kalan bölümde Parakhouski ve Norris Cole ile etkinliğini sürdüren ev sahibi ekip ilk yarıyı da 39-29 üstün tamamladı.Üçüncü çeyreğe Norris Cole'un etkili oyunu ile başlayan Maccabi, 7:32 kala skoru 48-31'e getirmeyi başardı. Zalgiris'in farkı azaltma çabalarına rağmen Norris Cole ile etkinliğini sürdüren ev sahibi ekip, periyodu da 65-51 önde kapattı.Son çeyreğe 10-0'lık seriyle etkili başlayan taraf konuk ekip Zalgiris oldu. 6:19 kala Valinskas'ın basketiyle skor 65-61'e geldi. Milaknis'in üçlüğüyle de son 5 dakikaya 67-64 girmeyi başardılar. Fakat Pierre Jackson ve Norris Cole ile etkili olan ev sahibi ekip üstünlüğünü maç sonuna kadar taşıyarak karşılaşmadan 81-74 galip ayrıldı.Maccabi'deürettiği 26 sayıyla maçın en skorer ismi olurkenda 12 sayıyla çift haneli skorlara çıkabilen bir diğer isim oldu.Zalgiris cephesinde19 sayıyla takımının en skoreri olurken12,11 sayıyla maçı tamamladılar.