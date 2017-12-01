Maç Keyfini “DOYA DOYA” Yaşa!

“McDonald's'ta Hangisi Yenecek? Derbi Big Maç Menüyle İzlenir”

İlişkili Haber

Feghouli oynayacak mı? Beşiktaş-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İşte kadrolar)

İlişkili Haber

Real Sociedad Galatasaraylı Celil Yüksel'i takibe aldı

ilearasındaki derbiye damga vuracak istatistik detaylarını derledi. İşte dev maçtan öne çıkanlar..., Vodafone Park’ta 3 derbiye çıktı. Derbi açılışını 24 Eylül 2016’da Galatasaray’la yapan Kartal, 90 dakikayı 2-2’lik sonuçla tamamlamıştı. Ardından kupada Fenerbahçe’ye tek golle kaybeden ve bu stattaki ilk yenilgisini yaşayan Kartal, ligde de rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.Sarı-Kırmızılılar, ligde Beşiktaş deplasmanına konuk olduğu son 7 maçın 3’ünü kazandı, 3 kez berabere kaldı, tek yenilgisini 14 Aralık 2015’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2-1’lik sonuçla yaşadı.Geçen sezon ligde Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerindeki tek galibiyetini Türk Telekom’da Sarı-Kırmızılılar’dan alan Kartal, diğer 3 maçtan beraberlikle ayrılmıştı. Bu sezon 6. haftada çıktığı Kadıköy deplasmanında ise Fenerbahçe’ye 2-1 yenildi.Ligde çıktığı son 4 derbide gol atamayan, böyle bir dönemi en son 1959’da yaşamıştı.Cim Bom, 14 Haziran 1959 ile 6 Nisan 1960 arası Beşiktaş ve Fenerbahçe ile karşılaştığı üst üste 4 maçı da kaybetmiş ve gol atamamıştı. Aslan, bu seriyi bozamazsa lig tarihinde ilk kez çıktığı son 5 derbiyi gol sevinci yaşayamadan tamamlayacak!En son 21 Şubat 2016’da Türk Telekom’da Trabzonspor’u 2-1 mağlup eden Aslan, büyük maçlarda çıktığı son 14 karşılaşmayı da kazanamadı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan bu maçlardan Cim Bom, 10 yenilgi, 4 beraberlikle ayrıldı.Beşiktaş’ın evinde oynanan 59 derbide Galatasaray’ın 20-18’lik üstünlüğü var (21B).Beşiktaş iç sahada Galatasaray’a karşı altı maçtır kalesini gole kapatamıyor (13 gol, maç başına 2.2). Beşiktaş en son Kasım 2011’de iç sahada Galatasaray’dan gol yememişti (0-0).Bu maçta bu sezon ligde en az gol yiyen iki takım karşı karşıya gelecek: Beşiktaş - 12, Galatasaray - 14.İki takım arasında oynanan lig maçlarında atılan son 18 golün 14’ü maçların ikinci yarılarında gelirken, bunların sekizi maçların son 20 dakikalarında geldi.Galatasaray bu sezon Süper Lig’in en golcü takımı (29). Beşiktaş ise ligde sadece 6 takımdan daha fazla gol atabildi (Konyaspor, Karabük, Gençlerbirliği, Antalya, Yeni Malatya, Akhisar).Galatasaray’ın, ligde derbilerde attığı son yedi golün beşi duran toplardan geldi (üç korner, bir penaltı, bir frikik).Eren, Süper Lig’de Beşiktaş’a karşı dört maçta üç gol attı.Gomis bu sezon ligin en golcü oyuncusu (13). Ligde Vagner Love’ın (24) ardından en fazla isabetli şut çeken ikinci oyuncu olan Fransız yıldızın kaleyi bulan 22 şutunun 13’ü gol oldu.Galatasaray’ın bu sezon deplasmanlarda attığı 10 golün beşi Gomis’ten geldi.Younes Belhanda bu sezon dört oyuncuyla birlikte ligin en fazla asist yapan (5) ve şut pası atan (38) oyuncusu.İki takımın Aralık ayları içinde oynadığı son 10 lig maçında 5-5’lik eşitlik var.Beşiktaş’ın Galatasaray’a ligde attığı son dört golün ikisinde Cenk Tosun’un direkt katkısı var (bir gol, bir asist).Beşiktaş’ın derbilerde attığı son dokuz golün dördünde Anderson Talisca’nın direkt katkısı bulunuyor (üç gol, bir asist).Beşiktaş’ın iç sahada attığı son dört lig golünün üçünde Anderson Talisca’nın katkısı var (bir gol, iki asist).Quaresma bu sezon tüm kupalarda forma giydiği 18 maçta attığı isabetli pastan çok top kaybı yaptı (307 isabetli pas - 350 top kaybı).