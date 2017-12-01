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Karabükspor-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Karabükspor ile Göztepe Süper Lig'de 14. hafta maçında 3 puan mücadelesi verecek. Peki, Karabükspor-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar fanatik.com.tr'de...

01 Aralık 2017, Cuma 13:31

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Karabükspor-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de son alarak evinde Teleset Mobilya Akhisarspor engelini 2-0'lık skorla geçen Göztepe, düşme potasında yer alan Kardemir Karabükspor deplasmanında terleyecek. Göztepe galibiyet serisi yakalama peşinde olacak. Kardemir Karabükspor ise 5 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

Karabükspor-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

Ev sahibi takımda Dany Nounkeu ve Ferhat Görgülü'nün sakatlıkları devam ediyor. Konuk Göz-Göz'de ise sakatlıkları süren stoperler Hakan Çinemre ve Peybernes forma giyemeyecek. 

Ligde 21 puan ve averajla 7. durumda bulunan Göztepe’nin rakibi Kardemir Karabükspor ise 8 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor. Dış sahada son 2 maçında galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, son 2 deplasman karşılaşmasında Kasımpaşa’ya 3-1 yenilirken, Bursaspor’la golsüz berabere kaldı. İzmir temsilcisinde Halil Akbunar ile Rajko Rotman, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Tarihinde Karabükspor'la deplasmanda berabere dahi kalamayan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, İzmir'e istedikleri skorla döneceklerini söyledi. Karabükspor'un da çıkış yakalamak istediğini belirten Tuna, "Kolay maç olmayacak. Geçen hafta Akhisarspor karşısında aldığımız galibiyet çok değerliydi. Bunun anlam kazanabilmesi için Karabük'te de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her geçen hafta takım üzerine koyarak yoluna devam ediyor. Kazanıp, yukarılara doğru çıkmayı istiyoruz" yorumunu yaptı. 

Bu karşılaşma öncesi Göztepe 21 puanla 7'nci sırada yer alırken, 8 puana sahip Kardemir Karabükspor ise  17'nci sırada, tehlikeli bölgede bulunuyor. 




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03 Aralık 2017 Pazar

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      -  
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      -  
    Osmanlıspor FK
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