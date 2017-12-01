Javier Mascherano Barcelona'dan ayrılıyor

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Ara transfer dönemi yaklaşırken'da gidecek isimler yavaş yavaş netlik kazanıyor. Son olarak Arjantinli stoperda kulüpten ayrılacağını söyledi.Yaşadığı sakatlık sonrası ilk 11'deki yerini Thomas Vermaelen'e kaptıran 33 yaşındaki Mascherano,yaptığı açıklamada 2019'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Katalan deviyle yollarını ayırmaya karar verdiğini belirtti.Barcelona'ya gelmeden evvel formasını terlettiği Liverpool'da da son günlerinin iyi geçmediğini hatırlatan Mascherano, "Barcelona'da kariyerimin en güzel günlerini geçirdim.." ifadelerini kullandı.Katalan ekibindeki yedi yıllık kariyerine 331 maç sığdıran Mascherano, takımına 1 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.