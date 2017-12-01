Hakemi öldüresiye dövdüler!

Mücadeleyi 1-0 kaybeden ev sahibi takımının taraftarları, maç sonunda hakem kararlarını beğenmedikleri gerekçesiyle hakem odasını bastı. Taraftarların, hakemi taş ve soparla dövdüğü belirtilirken hakemin ciddi bir şekilde yaralandığı kaydetti.Polis, saldırganlar için operasyon başlatırken Juventud Pergamino takımının da küme düşürüleceği iddia edildi.