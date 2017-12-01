Galatasaray'dan sürpriz hamle: Martin Arias

Ligi ekiplerinden'da forma giyen kaleciiçin resmi teklif yaptı. Galatasaray'ın 25 yaşındaki file bekçisi için yaptığı teklifin Gimnasia yönetimine ulaştığı belirtildi. Arjantin basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Alexis Martin Arias için resmi teklifini sundu. Arias'in menajerinin Cuma günü Türkiye'ye giderek oyuncunun satışı için görüşmelere devam edeceği kaydedildi.Arjantinli kalecinin sözleşme fesih bedelinin 4 milyon dolar olduğu ancak Gimnasia'nın kaleciyi daha düşük bir bedele elinden çıkarabileceği vurgulandı.Öte yandan 25 yaşındaki Arias'a, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl'ın da talip olduğu ifade edildi.Kariyerine 1 Temmuz 2013'te Gimnasia'da başlayan Arias, yaklaşık 4.5 senedir bu takımda forma giyiyor. Bu sezon 9 lig maçında görev alan Arias, kalesinde 14 gol gördü.(Ajansspor)