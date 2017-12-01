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Futbolda şike"nin firari hakimi Seyfettin Mermerci ByLock kullanıcısı çıktı

Futbolda şike davasına bakan mahkemenin üyesi firari durumdaki eski hakim Seyfettin Mermerci’nin, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) şifreli haberleşme ağı "ByLock"a 549 kez giriş yaptığı ortaya çıktı.

01 Aralık 2017, Cuma 11:21

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Futbolda şike"nin firari hakimi Seyfettin Mermerci ByLock kullanıcısı çıktı
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aralarında firarilerin de bulunduğu FETÖ üyesi eski hakim ve savcıların 2015 ve 2016’daki "ByLock" kullanımlarının detaylarına ulaşıldı.

Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen soruşturmada, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davanın sanıkları arasında yer alan ve  futbolda şike davasına bakan mahkemenin üyesi eski hakim Mermerci, 2 Eylül 2014 tarihinden itibaren programı kullanmaya başladı.

Firari Mermerci, 549 kez giriş yaptığı "ByLock"tan 764 mesaj aldı, 692 ileti gönderdi.

Programa "umut3400" kullanıcı adıyla giriş yapan Mermerci, şifre olarak da "umut34"ü kullandı.
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"Koşudan sonra koşan atlarız" mesajı

FETÖ mensuplarıyla "ByLock" aracılığıyla görüşmeler yapan Mermerci, diğer kullanıcılar tarafından "seyf" ve "yeniler" ismiyle kaydedildi.

Dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) 2015 yılında açığa alınan 49 hakim ve savcının da arasında yer alan Mermerci’ye, diğer eski hakim ve savcılarla birlikte gönderilen grup mesajlarına ulaşıldı.

Mermerci’nin, açığa alındıktan kısa bir süre sonra program aracılığıyla gönderdiği bir mesajda, "Süreç daralıyor. Ümitvarız, koşudan sonra da koşan atlarız." ifadelerini kullandığı belirlendi.
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