Fransa Yannick Noah ile devam ediyor

Geçtiğimiz hafta sonu Belçika'yı kendi evinde 3-2 yenerek'nda şampiyonluğa ulaşan Fransa'da merakla beklenen soru cevabını buldu.Takımın kaptanlığını yürüten'nın bugüntarafından yapılan açıklamayla görevine devam edeceği duyuruldu.Fransa'nınturnuvalarında şampiyonluğa ulaşan son erkek tenisçisi olan Noah, 1991 yılında müzik kariyerine başlamış ve profesyonel tenise de 1996'da veda etmişti.