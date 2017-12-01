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Fikret Orman: Kendi futbolumuzu oynayalım yeter

Başkan Fikret Orman, Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılacak güçte olduklarının altını çizdi ve ekledi: Kendi futbolumuzu oynayalım yeter

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Fikret Orman: Kendi futbolumuzu oynayalım yeter
Beşiktaş’ın patronu dev maçın dostluk ortamında geçmesi dileğinde bulundu, “Bizim tüm gücümüzü sahaya yansıttığımızda ligde ve Avrupa’da aldığımız sonuçları herkes görüyor. Kendi futbolumuzu oynayalım yeter. Kavgasız, gürültüsüz, hakemin değil, futbolun konuşulduğu bir derbi olsun” diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray derbisinin dostluk ortamında oynanması dileğinde bulundu. Siyah-beyazlı kulübün başında üst üste 2 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi’nde son 16 başarısı elde eden Başkan Orman, derbinin öncelikle güzel futbol ve centilmenliğe sahne olmasını istediklerini dile getirdi.
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Fikret Orman derbinin zirve yarışındaki önemini bildiklerini belirterek, “Beşiktaş kendi oyununu oynasın yeter. Biz tüm gücümüzü sahaya yansıttığımızda, ligde ve Avrupa’da nasıl sonuçlar aldığımızı herkes biliyor. Dolayısıyla gücümüzün sahaya yansımasını umut ediyorum. Kavgasız ve gürültüsüz, hakemin değil futbolun konuşulduğu bir derbi olsun” dedi.

Derbiden çıkacak skorun ligde hiçbir şeyin sonu olmayacağına vurgu yapan Başkan Orman, “Derbiyi kazanırsak şampiyon olmayacağız. Önümüzde daha çok maçlar var. Şampiyonluk yarışında ligin ikinci yarısı çok daha önemli olacak. Biz camia olarak bundan sonraki aşamada önümüzdeki her maçı kazanma arzusu içerisinde olacağız. Beşiktaş, ligin sonuna kadar bu yarışın içerisinde yer alacaktır. Hocamızla, futbolcularımızla, taraftarımızla ve tüm camia olarak biz bir aileyiz. Takımda çok iyi arkadaşlık ortamı var. Bu ortam var olduğu sürece bizim umutlarımız hiçbir zaman bitmez” ifadelerini kullandı.
 
‘Daha güçlü olacağız’

Beşiktaş Kulübü Başkanı sözlerini şöyle tamamladı: “Sezonun ilk yarısı bitene kadar önümüzde sadece Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları olacak. Leipzig karşılaşması da çok önemli fakat ligdeki yarış da çok daha iddialı durumda olmamız lazım. İnşallah sezonun ikinci yarısında her kulvarda çok daha güçlü bir Beşiktaş olacak.” (Skorer)
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