Fikret Orman, down sendromlu çocuklarla buluştu

Çocukların yakın ilgisiyle karşılaşanyaptığı konuşmada, "Bugün sporun duyarlılık, kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma ve farklılıkları yok etme vizyonuna en iyi şekilde hizmet etmek için bir araya geldik. Beşiktaşlı sanatçılarımıza down sendromlu kardeşlerimizle beraber ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz., taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla ve camiaya gönül veren fertleriyle bu hayatta ben de varım mesajı veren down sendromlu kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.Bu yılki mottolarının ’Vefa’ olduğunu vurgulayan Orman, "Down sendromlu kardeşlerimizin sesini duyurmak amacıyla hayata geçirilmiş, vefa ile yoğurulmuş özel projelerimizden birisidir. Bu serginin ortaya çıkmasında emeği geçen sanatçılarımıza, DOSTEV’e ve katkıda bulunan herkese içtenlikle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Etkinlikte bir konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise "Başkanlıktan önce bu konuda da yüksek duyarlılık gösteriyordum. Onların toplumsal yaşamın bir parçası olması sokaktaki fiziki şartları doğru noktaya taşımamız ile mümkün." şeklinde konuştu.Yönetim Kurulu Başkanıise amaçlarının down sendromlu çocuklara sosyal sorumluluk projelerinde eğitimler vererek, onları meslek sahibi yapıp istihdam etmek olduğunu söyledi.Etkinliğin sonunda siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, down sendromlu çocuklarla hatıra fotoğraf çektirdi.AA