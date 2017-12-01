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Fikret Orman'dan flaş transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca ve Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu. Orman, başkanlık süresiyle alakalı olarak da 2022'de bırakacağını ifade etti.

01 Aralık 2017, Cuma 18:22

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Fikret Orman'dan flaş transfer açıklaması
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, A Spor'a konuk oldu. Orman, İngiltere'den teklifler geldiği iddia edilen Cenk Tosun ve Benfica'dan kiralanan Anderson Talisca hakkında net ifadeler kullandı.

İşte Orman'ın açıklamaları;

Aydınus'a Allah hakem şansı versin

Yarınki maçtan galibiyet bekliyorum. Puanlar bekliyorum. Eminim ki Galatasaray başkanı da aynı niyetler içerisindedir. Zor bir müsabaka. Fırat Aydınus'a Allah hakem şansı versin. Umarım izleyen herkese keyifli bir maç olur. Yüksek tansiyonlu bir çok maçı Vodafone Park'ta oynadık. Hatıralarda kalacak güzel bir maç olsun. Real Madrid de Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmasına rağmen ligde iyi değiller. Bunlar normal şeyler. Ligde dengeler çok yakın. Her takım her takımı yenebilir. Keyifli bir lig oluyor.

Avrupa'da çeyrek final istiyoruz

Şampiyonlar Ligi grubu denk bir kuraydı. Buradan 1. çıktık ama 4. de olabilirdik. Monaco beklenmedik derecede düşük performans gösterdi. Bu bizim için avantaj oldu. Porto'yu Monaco'yu, Leipzig'i yenmemiz ile tünelin ucu gözükmüştü. Hamdolsun. Beşiktaş'tan çok şey bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi Kupasını getireceğiz gibi popüler abartılar yapmamak lazım. İyi bir kura çekersek çeyrek finali istiyoruz. Brugge çıkınca iyi bir kura çektik diye sevindim ama elendik. Malatyaspor'u rahat yenmemiz gerekirdi ama berabere bitti. Bizim geçebileceğimiz kimse o gelsin.

Cenk için teklif gelmedi

Cenk'i gönderme gibi niyetimiz yok. Ben oyuncu satmak için bir yere gitmem, almak için giderim. İsteyen bize gelir. Oyuncularımız bizim evlatlarımız. Olcay, Trabzonspor'a gitti ama hala ailemizin bir parçası olarak görüyorum. Beck, Marcelo gitti onlar da o şekilde düşünüyor. Devre arasında bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Cenk konusunda bana ciddi bir teklif gelmedi. İstenmesinden rahatsız olmuyorum. İnşallah bu özgüvenlerle Cenk de yarın goller atar. Lig bitimi ile transfer çalışmalarına başlıyoruz. Kulüp ve menajerlerle görüşüyoruz.

Beşiktaşlılar artık bunları yemiyor

Başkan hakkında dedikoduların yapılmasını doğal buluyorum. Transferde para harcıyorlar diyemiyorlar, stadı yapmadılar diyemiyorlar, sponsor bulamadı diyemiyorlar, kulüp yönetimi ile ilgili bir şey söylenmiyor. Söylenen tek şey borç. Benimle alakalı kişisel yapılan dedikodulara kızıyorum. Onları da Divan'da dile getiriyorum. Beşiktaşlılar artık bunları yemiyor. Doğru olmayan şeyleri yalan üzerine millete anlatıyorlar. Buna üzülüyorum.

Şenol Güneş ile aramızda hiçbir zaman problem olmaz

Burası profesyonel bir kulüp. Ben diktatör şeklinde kulüp yönetmiyorum. Herkesin görevi bellidir. İletişimin işine çok karışmam, beni onlar yönlendirirler. Çoğu konu bana gelmeden bile yürüyor. Hoca ile aramızda kuvvetler ayrılığı var. Bizim Ümraniye'ye gitmemiz için bir sebep yok. Zaman zaman boy göstermek için gidiyorum. Oyuncularla çok yakın ve uzak ilişkilerdeyimdir. Ben camianın 1 numarası olarak hem samimi hem mesafeli olmalıyım. O yüzden çok gitmem. Hocanın işlerine çok karışmayız. Slaven hocaya da Samet hocaya da aynı şekilde yaklaştım. Şenol Güneş ile aramızda hiçbir zaman problem olmaz. Aramızda sevgi ve güvende sıkıntı olmaz. Biz arkadan iş çevirmeyiz. İşimize saygı duyarız. Kendi gündemimiz haricinde bir şey ile uğraşmayız. Allah da işimizi rast getiriyor. Yoksa o noktadan bu noktaya gelmek imkansızdı.

Kızdığım futbolcular oluyor

Beşiktaş maçlarını futbol açısından seyredemiyorum. Bir başka maça gidiyorum ve keyifli futbol seyrediyorum. Haftaya PSG-B.Münih maçına gidip izleyeceğim. Futbolsever olarak daha keyifli seyrediyorum. Bizim maçlarda beni stres alıyor. Beşiktaş'ın geldiği nokta açısında da güzel maçlar oynuyoruz. Kızdığım futbolcular da oluyor. Bazı şeyleri Beşiktaş'a yakıştırmıyorum. Düzeltmek için gayret içerisinde olacağız.

Talisca olmazsa da olmaz

Talisca'nın bizden sonra 1 senelik sözleşmesi kalıyor. 1 senelik sözleşmesi kalan futbolculara büyük paralar veremeyiz. Benfica Kulübü Başkanı bizim arkadaşımız. Oturup konuşacağız. Talisca'nın bu sene performans olarak daha fazla rol alması gerekiyor. Bazı maçlarda memnun kalmıyorum. Genel itibari ile çalışkan bir futbolcu. İnşallah çözeriz. Olmazsa da olmaz.

Lens ile alakalı kafamda soru işareti yok

Lens üzerine yorum yapılabilecek bir oyuncu değil. Kariyeri belli. Beşiktaş'ta maç yapmak zor. Orada Quaresma, Babel var. Gökhan Töre geliyor. Bazen hoca Cenk ya da Talisca'yı kanata atıyor. Lens ile alakalı kafamda soru işareti yok. Artık yoğun bir sürece giriyoruz. Lens'e Beşiktaş'ın daha fazla ihtiyacı olacaktır. Medel için de ilk başlarda olumsuz düşünceler vardı. Takıma uyum sağladı. Negredo'yu çok seviyorum. O da uyum sağladı. Ligde daha iyi olmalıyız.

2022'de başkanlığı bırakacağım

Gelindiği gibi gidilmesini de bilmek lazım. Aynı futbol takımı gibi yöneticilerin görevlerinde rotasyonlar yapıyoruz. Onlar da o konu ile alakalı bilgi sahibi oluyorlar. Benimle çalıştıkları için aramızda güven var. Zaman içerisinde bende bu görevi bırakacağım.2019'da değil ama 2022'de bırakacağım.






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