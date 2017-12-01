Fenerbahçe'nin sol bek transferinde sıcak gelişme! Başkan açıkladı...

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ JEAN MOTA KİMDİR?

JEAN MOTA'NIN SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTI!

İlişkili Haber

Ozan Tufan dibe vurdu!

İlişkili Haber

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Brezilya basınına konuşan, 24 yaşındaki oyuncuyu 2018 yılında satmak gibi bir düşünceleri olmadığını söyleyerek, "Tabii ki, burada olacağını söyleyemem. Eğer 13 milyon euroluk bir teklif gelirse, bunun karşısında duramam. Bu doğru ancak Jean'i tutmak istiyoruz. Onun için bir teklif gelmedi ve satmak niyetinde değiliz" dedi.Orta sahanın solunda da forma giyebilen, kariyerine'da başladı. 3.5 yıl bu takımda forma giyen 24 yaşındaki Mota, daha sonra Fortaleza'ya transfer oldu.Fortaleza'da 1 sezon oynadıktan sonra 9 Haziran'da'a transfer olan Mota, bu sezon 35 resmi maçta 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.Santos formasıyla toplam 68 maça çıkan ve 3 gol atan Jean Mota'nın sözleşmesi 18 Temmuz'da, 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılmıştı.Kaynak: Ajansspor