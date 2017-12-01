Fenerbahçe Kulübünün "1907 Okul 1907 Pota" projesi

Kulüp başkanıile başkan vekili, proje kapsamında Düzce’de bahçesine basketbol potası yaptırılan 10 okuldan birinin açılışını gerçekleştirdiDüzce Valisi’yı makamında ziyaret eden Yıldırım ve Yenigün, daha sonra Kültür Mahallesi’ndeki Mustafa Kemal Ortaokulu’na geçti. Burada düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Mithat Yenigün, çok anlamlı ve özel bir proje yürütüldüğünü söyledi.Proje sayesinde gençlerin, yurt dışında Türkiye’yi gururlandıracağını ifade eden sarı-lacivertli kulübün başkan vekili, şöyle konuştu:"Fenerbahçe’nin amacı, ülkemize, çocuklarımıza, ailelerimize hizmet etmek ve başarılı sporcuların yetişmesini sağlamaktır. O yüzden Düzce’de 10 okula yerleştirilmiş potalarımızdan bir tanesinin açılış törenindeyiz. Umarım yıllar sonra bu potalardan faydalanarak çocuklarımızın spora ve basketbola sevgileri artacaktır. Ülkemizi yurt dışında temsil etmelerini görerek gururlanacağız."Konuşmanın ardından Yıldırım ve Yenigün, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile Düzce Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahattin Kudu açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminin ardından okul öğrencileri gösteri maçı yaptı. Öğrenciler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a sevgi gösterilerinde bulundu.