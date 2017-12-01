  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Fenerbahçe Kulübünün "1907 Okul 1907 Pota" projesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve başkan vekili Mithat Yenigün, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünce yürütülen "1907 Okul 1907 Pota" projesi kapsamında Düzce’de bahçesine basketbol potası yaptırılan 10 okuldan birinin açılış törenine katıldı.

  • - A
  • + A
Fenerbahçe Kulübünün "1907 Okul 1907 Pota" projesi
Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile başkan vekili Mithat Yenigün, proje kapsamında Düzce’de bahçesine basketbol potası yaptırılan 10 okuldan birinin açılışını gerçekleştirdi

Düzce Valisi Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret eden Yıldırım ve Yenigün, daha sonra Kültür Mahallesi’ndeki Mustafa Kemal Ortaokulu’na geçti. Burada düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Mithat Yenigün, çok anlamlı ve özel bir proje yürütüldüğünü söyledi.

Proje sayesinde gençlerin, yurt dışında Türkiye’yi gururlandıracağını ifade eden sarı-lacivertli kulübün başkan vekili, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe’nin amacı, ülkemize, çocuklarımıza, ailelerimize hizmet etmek ve başarılı sporcuların yetişmesini sağlamaktır. O yüzden Düzce’de 10 okula yerleştirilmiş potalarımızdan bir tanesinin açılış törenindeyiz. Umarım yıllar sonra bu potalardan faydalanarak çocuklarımızın spora ve basketbola sevgileri artacaktır. Ülkemizi yurt dışında temsil etmelerini görerek gururlanacağız."

Konuşmanın ardından Yıldırım ve Yenigün, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile Düzce Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahattin Kudu açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminin ardından okul öğrencileri gösteri maçı yaptı. Öğrenciler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a sevgi gösterilerinde bulundu.
 




0 YORUM GİRİŞ YAP
FIFA 2018 Dünya Kupası kura çekiminden çok renkli kareler
2018 Rusya Dünya Kupası grupları belli oldu Dünya Kupası eşleşmeleri
Transferde yer yerinden oynayacak!
Soldado'dan kötü haber!
Gomis, Cenk'i 2'ye katladı!
Ali Koç için ilk Twitter mesajı yayınlandı
Van Persie: Arkamdan konuşmayın
Fenerbahçe'ye 47 milyonluk forma sponsoru!
Anita Latifi'den Hakan Çalhanoğlu'na şantaj iddiası... Çalhanoğlu itiraf etti...
Real Sociedad Galatasaraylı Celil Yüksel'i takibe aldı
Barcelonalı futbolcular yeni arabalarına kavuştu
Beşiktaş ve Galatasaray'ın derbi karneleri!
Adriano'dan Galatasaraylı Maicon ve Fernando'ya: Gelin de atmosfer görün!
Rafael Benitez, Garry Rodrigues'i istiyor
Fofana için fiyat sorulacak
Nesine.com'dan 33 İphone X hediye
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

14. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »