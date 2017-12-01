  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 14. hafta maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa 3 puan mücadelesi verecek. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın spikerli anlatımı ile canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

  • - A
  • + A
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de son iki maçını kazanarak çıkışa geçen ve 23 puanla 3. sıraya kadar yükselen Fenerbahçe 14. hafta karşılaşmasında sahasında Kasımpaşa ile 3 puan mücadelesi verecek. Fenerbahçe rakibini yenerek derbi haftasını 3 puanla kaybetmek istiyor. Son 4 haftada çıkışa geçerek 3 galibiyet 1 beraberlik alan Kasımpaşa serisini Fenerbahçe karşısında sürdürme peşinde.

İki takım arasında oynanacak mücaledeyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ile Asım Yusuf Öz yapacak.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve 3 Aralık Pazar günü saat 19:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın spikerli anlatımı ile canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Janssen cezalı, Ekici sakat!

Fenerbahçe'de golcü futbolcu Janssen cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Ayrıca Mehmet Ekici sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Van Persie'nin de kadroya alınması beklenmiyor. İspanyol golcü Soldado'nun da oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

Konuk ekip Kasımpaşa'da ise Loret Sadiku sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.




 




0 YORUM GİRİŞ YAP
Real Sociedad Galatasaraylı Celil Yüksel'i takibe aldı
Adriano'dan Galatasaraylı Maicon ve Fernando'ya: Gelin de atmosfer görün!
Barcelonalı futbolcular yeni arabalarına kavuştu
Fenerbahçe'ye 47 milyonluk forma sponsoru!
Rafael Benitez, Garry Rodrigues'i istiyor
Felipe Luis sol kanadı uçuracak
Fofana için fiyat sorulacak
Mehmet Demirkol: Beşiktaş 4 transfer yapabilir!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Ben Arfa kararı Aykut Kocaman'a bırakıldı
Tuttuğu takımı açıkladı! Fanatik ünlüler
Şenol Güneş formülü buldu
Mehmet Demirkol'a göre ligin ilk 3 takımı...
2017 yılının en iyisi Jelena Karluesa!
Anita Latifi'den Hakan Çalhanoğlu'na şantaj iddiası... Çalhanoğlu itiraf etti...
Nesine.com'dan 33 İphone X hediye
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

14. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »