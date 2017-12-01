Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

'de son iki maçını kazanarak çıkışa geçen ve 23 puanla 3. sıraya kadar yükselen14. hafta karşılaşmasında sahasındaile 3 puan mücadelesi verecek. Fenerbahçe rakibini yenerek derbi haftasını 3 puanla kaybetmek istiyor. Son 4 haftada çıkışa geçerek 3 galibiyet 1 beraberlik alan Kasımpaşa serisini Fenerbahçe karşısında sürdürme peşinde.İki takım arasında oynanacak mücaledeyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ile Asım Yusuf Öz yapacak.'nda oynanacak ve'da başlayacak mücadele'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın spikerli anlatımı ile canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...Fenerbahçe'de golcü futbolcu Janssen cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Ayrıca Mehmet Ekici sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Van Persie'nin de kadroya alınması beklenmiyor. İspanyol golcü Soldado'nun da oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.Konuk ekip Kasımpaşa'da ise Loret Sadiku sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.