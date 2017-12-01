Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5’e 2 pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, dar alanda oynadıkları çift kale maçla tamamladıkları bildirildi.Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.