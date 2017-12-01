Eskrimde yoğun mesai

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aralık ayının ilk hafta sonunda, Türk sporcular yurt dışında Dünya Kupası, Grand Prix ve Avrupa Circuit turnuvalarında, yurt içinde ise iki ayrı açık turnuvada yarışacak.Müsabakalara yurt içinden 839, yurt dışından ise 34 olmak üzere toplam 873 eskrimci katılacak. Uluslararası Eskrim Federasyonunun (FIE) faaliyet takviminde yer alan organizasyonlar kapsamında düzenlenen Büyükler Flöre Grand Prix, 1-3 Aralık tarihlerinde İtalya’nın Torino kentinde yapılacak. Türkiye bu organizasyonda 5 sporcusuyla temsil edilecek. Macaristan’ın Györ kentinde aynı tarihlerde düzenlenecek Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası’nda 4, Lüksemburg’un başkenti Lüksemburg’da 2-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Gençler Epe Dünya Kupası’nda ise 14 milli eskrimci madalya arayacak.Avrupa Eskrim Konfederasyonunun (EFC) faaliyeti Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası Almanya’nın Eislingen kentinde 1-3 Aralık’ta yapılacak ve Türkiye’yi 5 sporcu temsil edecek. Yine Almanya’nın Tauberbischofsheim kentinde 2-3 Aralık’ta yapılacak Avrupa Yıldız Kızlar Flöre Circuit Turnuvası’na ise 6 Türk eskrimci katılacak.Yurt içinde ise Ankara’da 2-3 Aralık’ta gerçekleştirilecek Süper Minikler ve Minikler Kılıç Açık Turnuvası’na 623, Kahramanmaraş’ta aynı tarihlerde yapılacak Süper Minikler ve Minikler Epe AçıkTurnuvası’nda ise 216 sporcu ter dökecek.