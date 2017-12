Dursun Özbek: Tudor 6 puan fark atmış daha ne yapsın!

ÖZBEK, TUDOR’UN DERBİ PERFORMANSININ ELEŞTİRİ KONUSU YAPILMASINA SERT ÇIKTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hürriyet Gazetesi'ne verdiği özel röportajda, camianın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özbek, teknik direktör Igor Tudor'a da tam destek verdi.Dursun Özbek'in kendisine sorulan yanıtları şu şekilde:“Ben bu sezon itibarı ile Galatasaray’ın futbolcuları, teknik kadronun gösterdiği performanstan son derece memnunum. Aldığımız neticeler ortada. Yönetim ve teknik heyet arasında muazzam, çok iyi bir uyum var. Bu takıma da yansıyor. Bugün Galatasaray oynarken herkese keyif veriyor.Perde arkasında, antrenman ve soyunma odasında üst düzey arkadaşlık, beraberlik duygusu var. Dolayısı ile ben teknik kadro, futbolculardan son derece memnunum.”“Şimdi sayın Tudor, bizim antrenörümüz. Kendisini bu yönetim göreve getirdi. Bu takımı sayın Tudor ile beraber kurduk. Başarı ortada. Niye Tudor bu kadar eleştiriliyor? Niye Tudor bu kadar gündemde tutuluyor? Lider olan Galatasaray takımının hocası Igor Tudor. Tudor’a eleştiri kampanyası haftalardır sürüyor.Şunu herkes net bilsin. Altını kalın çizgilerle çiziyorum. Bunu da kaşıyorlar. Bugünkü yönetim, oy birliği ile, yani hiç fire olmaksızın, sayın Tudor’u destekliyor ve arkasındadır. Kimse yanlış algı yaratmak sureti ile Galatasaray’a zarar vermeye kalkmasın. Biz 100 sefer söylüyoruz. Konuşmaların hepsinde bunu ifade ediyorum.”“Ne olması lazım? Galatasaray şu anda lider. Ezeli rakiplerine de 6 puan fark atmış. Sezon başında bu böyle olacak dense, ne derlerdi? Büyük başarı denilirdi.Şimdi ortada bu tablo var. Üstelik yeni bir takım var. Tudor’un başarısını küçümsememek lazım. Kendi içimizdeki uyum sürecini de çok iyi geçiriyoruz. Bu takım Galatasaray’a 3-4 yıl hizmet edecek. Aynı uyum içinde önümüzdeki sezonları düşünün. Birbirini daha fazla tanıyan bu takımın performansını düşünün. İnsanlar artık eleştirmekten vazgeçsin.”“Bugün G.Saray Sportif AŞ futbol açısından kendini finanse edebiliyor ama misyonumuz gereği yürütmek zorunda olduğumuz amatör şubelerimiz var. Bu misyonu terk etmeyeceğimize göre yeni kaynak yaratmalıyız.”“Hep Tudor konuşuluyor. ‘O maç kaybedilirse ne olur, bu maç kaybedilirse ne olur, ne yaşanır’ gibi konular gündemde tutuluyor. Bunun tek sebebi planlı yapılan Galatasaray düşmanlığıdır.”“BAŞARILI giden bir teknik adam ve takım var. Lig uzun bir maraton. Hep konuşuluyor, Tudor, Alanya maçını kaybederse ne olur? Onu kazandı, Beşiktaş maçını kaybederse, ne olur? Böyle bir şey olmaz. Bunun gündemde tutulmasının tek sebebi Galatasaray düşmanlığı. Ne yapalım, nasıl yapalım, Galatasaray’ı yıpratalım. Hocasını, yıpratalım. Başka izahı yok.”Elbette bazı maçlar kaybedilip, kazalar olacaktır. Bu 34 maçlık maraton. Neticede biz sonunda şampiyon olma hedefindeyiz. Teknik kadronun, oyuncuların, yönetimin ve taraftarın kitlendiği bu. Taraftar bu takıma inanmış. Hedefimiz 34. hafta bittiğinde şampiyon olmak.“PROJELERİMİZİN iyi takip edilmesi, realize olması ve bu arada mali disipline dikkat ederek götürülmesi halinde Galatasaray 3-4 yıl içinde altın çağını yakalayacaktır. Benim hedefim bu.Sıfır borçlu demek yanlış olur ama artık senede 100-150 milyon TL’yi bulan faiz-kur farkı ödemekten kurtulmuş bir Galatasaray hayal ediyorum. Bütün mesaimi bunun için harcıyorum, projeler üretiyorum.”“BEŞİKTAŞ ile maçımızın çok keyifli olacağını söyleyebilirim. Her iki takım da çok iddialı. Galatasaray da Beşiktaş karşısında kazanmak için oynayacak. Keyifli ve seyir zevki, heyecanı yüksek bir maç, Neticesini maç bittikten sonra göreceğiz”“Bütçe revizyonu genel kurulu yapacağız. Gelir ve gider olarak önemli kalemler ortaya çıktı. Bütün üyeleri bu toplantıya davet ediyorum. Bu iyileştirmeleri onların dikkatine sunmamız lazım.”GALATASARAY, 1905 yılında Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulmuş bir kulüp. Ama kökleri 1481’e gidiyor. Bir misyonu var. Bu misyonuna bağlı olarak hizmet ediyor Türkiye’ye.Şimdi ikinci bir 100 yıla giriyoruz. Bu ikinci 100 yıl, geçmiş yüzyılın getirmiş olduğu başarıların üzerine daha büyük başarılar eklemek sureti ile ben bu dönemin Galatasaray’ın altın çağı olmasını istiyorum.Bunun en önemli kriterlerinden bir tanesi de Galatasaray Kulübü’nün mali bağımsızlığını sağlamaktır!”Cumartesi günü (yarın) için genel kurulu toplantıya çağırdık. Bunun amacı şu, bütçe revizyonu genel kurulu yapacağız. Bütçenin revizyona ihtiyacı vardı. Hem gider olarak hem de gelir olarak önemli kalemler ortaya çıktı. Yıl boyunca bütçeye giren yüksek montanlı, bu manada oluşmuş bazı gider kalemleri var. Bunların bu yılın bütçesinde gözükmesi mecburiyeti var. Dolayısı ile her zaman olduğu gibi ben de genel kurulu toplayıp bunları anlatayım. Onların da bilgisine bu konuları getirmek istedik.Bu bütçede yapılan revizyonun genel kurula anlatılması, onayının istenmesi adına bu toplantıyı yapacağız.”“Galatasaray adına önemli bir genel kurul olacak. Katılım Galatasaray Kulübü adına çok önemli. Bütün Galatasaray genel kurul üyelerini bekliyorum.Bu iyileştirmeyi onların dikkatine sunmak lazım.“FAİZ yükünün azaltılması, hatta sıfıra inmesi için yaklaşık 1.5 milyar TL’lik Riva-Florya projelerinden kaynak sağlamayı hedeflediğimizi söyledik. Bu projeler orta vadeli. Emlak Konut ile yapılan projelerin esası, hasılat paylaşımı teşkil ediyor. Kârın Yüzde 80’i G.Saray’ın, yüzde 20’si Emlak Konut’un olacak.Birinci dilimi teşkil eden 90 milyon dolar kasaya girdi. Bunu finansal borçlarının kapatılmasında kullandık. Riva ihalesi sonrasında garanti edilen 761 milyon TL’nin 388 milyon TL’si kasaya girdi.Galatasaray’ın şu anda elinde 370 milyon TL daha temlik edebileceği asgari hedeflenen rakamdan kaynaklanan bakiyesi daha var.Bunu da günü geldiği zaman, doğru şekilde kullanmak üzere Galatasaray’ın gelirlerine intikal ettireceğiz.Florya da yakında ihaleye çıkacak. Gelir, Galatasaray’ın finansal borçlarının temizlenmesi adına kullanılacak.“Galatasaray Spor Kulübünün ikinci yüzyılına girdiği bu dönemde temeli iyi atmamız lazım. Temelin iyi atılmasından kastım şu: Elbette Galatasaray, sportif açıdan her zaman en üst seviyede yarışacaktır, hedefi her daim her alanda şampiyonluk olacaktır. Bunda kimsenin tereddütü yok. Fakat zirveye oynarken de mali disiplinini, mali bağımsızlığı Galatasaray kazanmalıdır. Böylece gündelik başarılarla yetinmeyip, kulübü güçlü sağlam temellere oturtmuş oluruz. Kulübün başkanı olarak benim bütün derdim bu.”“BİR defa Riva’dan kaynaklanan, Galatasaray’ın kasasına girmiş olan bir meblağ var. Bu meblağı anlatacağız. Riva ve Florya’dan garanti edilen paranın bir bankadan temlik edilmesi sureti ile 341 milyon TL nakit para girişi oldu. Bu nakit Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin parası idi. Bunu biz Sportif AŞ’nin sermayesinin de artırılması ihtiyacına avans olarak gönderdik. Oradan da, kredi hesaplarının kapanması adına ilgili bankalara gönderdik. Bu net ve açık.”“Rakamlara baktığımız zaman Galatasaray’ın 31.12.2016 tarihinde borç alacak farkı 546 milyon TL idi. 30.09.2017 geldiğimizde Galatasaray’ın borç alacak farkı 214 milyon TL’ye indi.Arada 332 milyon TL’lik fark var. Bu fark Emlak Konut’tan kaynaklandırılıp getirilen para.İnsanlar şöyle yorum yapıyorlar: Riva-Florya satışından gelen para...Satış kelimesini yanlış buluyorum. Riva-Florya’nın geliştirilmesine yönelik alınan ilk gelen taksit şeklinde değerlendirilmeli. Çünkü daha kaynaklandıracağımız daha bir sürü gelir olacak.”Riva projesinden gelen paranın transfere harcandığı eleştirilerine yanıt veren G.Saray Başkanı, “Bu kulüp senede, gişe, sponsor, yayın geliri ile yaklaşık 100 milyon Euro kazanıyor” dedi.DURSUN Özbek’in sorularımızı yanıtlarken üzerinde en fazla durduğu konulardan biri de sezon başı yapılan 10 transferin kaynağıydı. Riva projesinden gelen parayla transferlerin yapıldığı iddialarına sert çıkan Özbek şöyle konuştu:“Kimse şunu söylemesin: “Riva’yı sattılar, futbolcuları transfer ettiler”Hiç böyle bir şey yok. Zaten Galatasaray Kulübü sürekli bağımsız denetim firması tarafından denetleniyor.Futbolda yaptığımız transferlerin kaynağı belli. Biz sezon başında bazı futbolcularımızı sattık. Bunlardan bir fon yarattık. Yeni yapılan transferlere bu fonu harcadık.Bu takımın 4 yıllık maliyetini hesaplayıp ‘100 milyon Euro harcadılar. Riva’dan gelen parayı futbol takımına yatırdılar’ diyorlar.”Ya el insaf!4 sene bu takım, Şampiyonlar Ligi’ne gidecek, şampiyon olacak, naklen yayın gelirleri, sponsor gelirleri, gişe gelirleri olacak. Hiç bunlar yok mu yani!”“Biz 4 sene boyunca sadece futbolculara para ödeyip hiçbir gelir elde etmeyecek miyiz? Şurası çok net... Galatasaray Sportif AŞ senede gişe, sponsor, naklen yayın gelirleri ile yaklaşık 100 milyon Euro hasılat elde ediyor. 90 milyon Euro civarında da giderleri oluyor.Net gözüken burada, Galatasaray Sportif AŞ’nin yarattığı hasılat geliri ile kulübün bugünkü performansına bağlı kadro kurulması son derece yeterli.”“Transfer konusunda herkes Galatasaray’ın aldığı oyuncuları konuşuyor. 10 oyuncu transferi yapmışız. 10’u da oynuyor. Ortaya koydukları performans ortada. Transfer ettiğimiz oyuncuların katkısından memnunum.”“Bakanlık onayları tamam. Sayın Başbakan’ın imzasından sonra Florya’dan taşınacağız.”“FLORYA Tesisleri’nin zemini yenilendi. ‘Kemerburgaz’a taşınma rötar mı yapacak’ diye endişe oluştu.Florya Galatasaray’a dar geliyor. Zemin yenilenmesi ile Kemerburgaz’a taşınmanın alakası yok. Proje planlandığı gibi yürüyor. Kemerburgaz’daki arazi Orman ve Savunma Bakanlıklarına ait. Biz sayın Cumhurbaşkanı’ndan destek istemiştik. Teşekkür ediyorum. Büyük destek verdi.”“İki bakanlıktan da onay aldık. Maliye Bakanlığı da uygun gördü ve Başbakanlığa iletti. Sayın Başbakan ile de görüşüldü. İlerideki günlerde bu konuya gerekli imzayı atması ile birlikte Galatasaray, Florya’dan taşınacak. Herhangi bir rötar söz konusu değil.”(Hürriyet)