Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Gruplar belli oldu mu? Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak?

'da düzenlenecekgrupları belli oldu ve futbolsevelerler yavaş yavaşhavasına girmeye başladı. Dev turnuvada 32 takım şampiyon olmak için mücadele edecek. ​Uluslararası spor organizasyonlarının en çok izlenen turnuvası 2018 Rusya Dünya Kupası'nda kura çekimi yapıldı ve geri sayım başladı.Rusya'nın ev sahipliği yapacağı1 ay sürecek. Dünya Kupası,tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek.Açılış maçı 14 Haziran 2018'de ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak.2018 Dünya Kupası finali ise 15 Temmuz 2018 Pazar günü oynanacak.Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın yayıncısı henüz belli değil. Dünya Kupası geçtiğimiz senelerdeekranlarından yayınlanıyordu. Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın da TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.Rusya,Uruguay, Mısır, Suudi ArabistanPortekiz, İspanya, İran, FasFransa, Peru, Danimarka, AvustralyaArjantin, Hırvatistan, İzlanda, NijeryaBrezilya, İsviçre, Kosta Rika, SırbistanAlmanya, Meksika, İsveç, Güney Kore CumhuriyetiBelçika, İngiltere, Tunus, PanamaPolonya, Kolombiya, Senegal, Japonya