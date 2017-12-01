David Silva Manchester City'le sözleşme yeniledi

'de en yakın rakibinin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan, 2010 yılında 24 milyon pound karşılığında'dan kadrosuna kattığı'nın sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.City'de geçirdiği yedi sezon boyunca 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Cup ve 2 Lig kupası kazanan İspanyol orta saha, mukavelesinin yenilenmesinin ardından yaptığı açıklamada kulübüyle yeni başarılar elde etmek için sabırsızlandığını söyledi.Bugüne dek mavi beyazlı forma altında çıktığı 324 karşılaşmada 52 gol kaydeden Silva, ekim ayında kendi evlerinde Napoli'ye karşı oynadıkları Şampiyonlar Ligi grup maçında sahaya kaptanlık pazubandıyla çıkmıştı.