CSKA Moskova: 92 - Barcelona Lassa: 78

Turkish Airlines EuroLeague'de Rus ekibi, sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi'yı 92-78 mağlup etmeyi başardı.CSKA Moskova, sahasındaki karşılaşmaya Clyburn ve De Colo'nun basketleriyle 4-0 üstün başladı. Barcelona; Seraphin ve Sanders'ın basketleriyle 8:14 kala skoru 4-4'e getirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden oyunun ilk 5 dakikalık bölümü de 13-11 geçildi. 4:35 kala Kurbanov'un basketiyle CSKA, skoru 15-11 yapsa da Barcelona; Moerman, Sanders ve Heurtel'in basketleriyle skoru 3:28 kala 15-18'e getirdi. Semen Antonov ve De Colo ile basketler bulan CSKA Moskova, 1:43 kala 21-20 ile tekrar öne geçmeyi başardı. Son bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve ilk periyot 24-24 sona erdi.CSKA Moskova, ikinci çeyrekte yine Clyburn ile etkili olsa da Barcelona, rakibine Koponen ile karşılık vererek ilk 5 dakikayı 33-34 üstün geçti. Tomic ve Nando De Colo'nun karşılıklı basketleriyle son 4 dakikalık bölüme de 36-36 eşitlikle girildi. Kurbanov ve De Colo ile sayılar bulan CSKA Moskova, 2:34 kala 41-36 üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin sonuna kadar da farkı koruyan ev sahibi ekip ilk yarıyı 44-39 önde tamamladı.Üçüncü çeyreğin başı karşılıklı basketlerle geçilirken Huertel ve Seraphin ile basketler bulan Barcelona, 5:31 kala 48-48 eşitliği yakaladı. Barcelona'da Hanga'nın devreye girmesine rağmen CSKA Moskova, Clyburn ile etkinliğini sürdürerek 1:52 kala 63-56'lık skoru yakaladı. Rus ekibi, çeyreği de 66-58 önde tamamladı.Çeyreğin başında De Colo'nun serbest atış isabetiyle CSKA, skoru 67-58 yapsa da Barcelona üst üste basketlerle 8:24 kala skoru 67-64'e getirdi. 5:32 kala da Barcelona, 72-72 eşitliği yakaladı. Fakat CSKA, gösterdiği reaksiyonla tekrar üstünlüğü yakaladı ve farkı da açmayı başararak maçı 92-78 kazandı.CSKA Moskova'da22 sayıyla maçın en skorer ismi olurkende maçı 20 sayıyla tamamladı.da 18 sayı, 11 asist ile maçı tamamladı.Barcelona Lassa'dave, 11'er sayıyla en skorer isimler olurlarkenvede 10'ar sayıyla oynadılar.