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CSKA Moskova: 92 - Barcelona Lassa: 78

Turkish Airlines EuroLeague'de Rus ekibi CSKA Moskova, sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-78 mağlup etmeyi başardı.

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CSKA Moskova: 92 - Barcelona Lassa: 78
Turkish Airlines EuroLeague'de Rus ekibi CSKA Moskova, sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-78 mağlup etmeyi başardı. 

CSKA Moskova, sahasındaki karşılaşmaya Clyburn ve De Colo'nun basketleriyle 4-0 üstün başladı. Barcelona; Seraphin ve Sanders'ın basketleriyle 8:14 kala skoru 4-4'e getirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden oyunun ilk 5 dakikalık bölümü de 13-11 geçildi. 4:35 kala Kurbanov'un basketiyle CSKA, skoru 15-11 yapsa da Barcelona; Moerman, Sanders ve Heurtel'in basketleriyle skoru 3:28 kala 15-18'e getirdi. Semen Antonov ve De Colo ile basketler bulan CSKA Moskova, 1:43 kala 21-20 ile tekrar öne geçmeyi başardı. Son bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve ilk periyot 24-24 sona erdi. 

CSKA Moskova, ikinci çeyrekte yine Clyburn ile etkili olsa da Barcelona, rakibine Koponen ile karşılık vererek ilk 5 dakikayı 33-34 üstün geçti. Tomic ve Nando De Colo'nun karşılıklı basketleriyle son 4 dakikalık bölüme de 36-36 eşitlikle girildi. Kurbanov ve De Colo ile sayılar bulan CSKA Moskova, 2:34 kala 41-36 üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin sonuna kadar da farkı koruyan ev sahibi ekip ilk yarıyı 44-39 önde tamamladı. 

Üçüncü çeyreğin başı karşılıklı basketlerle geçilirken Huertel ve Seraphin ile basketler bulan Barcelona, 5:31 kala 48-48 eşitliği yakaladı. Barcelona'da Hanga'nın devreye girmesine rağmen CSKA Moskova, Clyburn ile etkinliğini sürdürerek 1:52 kala 63-56'lık skoru yakaladı. Rus ekibi, çeyreği de 66-58 önde tamamladı. 

Çeyreğin başında De Colo'nun serbest atış isabetiyle CSKA, skoru 67-58 yapsa da Barcelona üst üste basketlerle 8:24 kala skoru 67-64'e getirdi. 5:32 kala da  Barcelona, 72-72 eşitliği yakaladı. Fakat CSKA, gösterdiği reaksiyonla tekrar üstünlüğü yakaladı ve farkı da açmayı başararak maçı 92-78 kazandı. 

CSKA Moskova'da Will Clyburn 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Cory Higgins de maçı 20 sayıyla tamamladı. Nando De Colo da 18 sayı, 11 asist ile maçı tamamladı. 

Barcelona Lassa'da Kevin Seraphin ve Thomas Heurtel, 11'er sayıyla en skorer isimler olurlarken Adam Hanga ve Petteri Koponen de 10'ar sayıyla oynadılar. 




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