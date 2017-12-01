Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak seçim

İngilizlerin dünyaca ünlü kulübü'da 7 numaranın ayrı bir önemi vardır. Genellikle kulübün efsanevi isimlerinin giydiği bu formayı son olarakterletmişti.Kulübün geçtiğimiz yaz 105 milyon euroluk rekor bir bedelle kadrosuna kattığıise geçmişte 7 numarayı giyen futbolcular arasında favori isminin kim olduğunu açıkladı.Adidas'ın düzenlediği bir etkinlikte boy gösteren Fransız yıldızın tercihi,vegibi isimlerin yerineoldu.24 yaşındaki futbolcu, Beckham için "Oyun tarzı ve golleriyle Manchester için ikonik bir karakterdi." yorumunda bulundu.