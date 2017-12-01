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Bursaspor’un yeni sistemi sonuç vermeye devam ediyor

Bursaspor, oyun sistemindeki değişiklik sonrasında ligde hiç mağlubiyet yüzü görmezken, hücumda da başarılı bir performans çizdi. Paul Le Guen’in bu değişikliğinde ise en çok Aziz Behich parladı.

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Bursaspor’un yeni sistemi sonuç vermeye devam ediyor
Bursaspor’da teknik direktör Paul Le Guen, Süper Lig’in 8’inci haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle birlikte 3-5-2 oyun sisteminde takımını oynatmaya başlamıştı.

Fransız teknik adam yeni sistemin meyvelerini alırken, savunma ve hücumdaki başarı verilere de yansıdı. Osmanlıspor maçı ile birlikte ligde oynadığı son 6 maçta yalnızca kalesinde 4 gol gören ve 3 karşılaşmayı da gol yemeden bitiren yeşil beyazlı ekip, ayrıca hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Bursaspor ligdeki 4 yenilgisini ise bundan önceki süreçte aldı.

DAHA ÇOK ŞUT ATTI

Yeni sistem hücumda da sonuçlar vermeye devam etti. Ligde geride kalan 13 maçında 142 şut kaydeden yeşil beyazlı ekip bunların 51’inde isabet sağladı ve 26’sında rakip ağları havalandırdı. Osmanlıspor maçıyla başlayan süreç öncesindeki 7 lig maçında 63 şut atan Bursasporlu oyuncular, son 6 karşılaşmada ise bu rakamı bir maçı eksik olmasına karşın 16 şut artırdı. Ayrıca ligde atılan 26 golün 11’i de bu dönemde görüldü.

Böylelikle 3-5-2 sistemiyle birlikte rakip kalede daha fazla gol arayan bir ekip konumuna bürünen yeşil beyazlı ekip aynı zamanda ligde Medipol Başakşehir’in ardından en yüksek gole çevirme oranına sahip takım oldu.

EN ÇOK AZİZ’E YARADI

Söz konusu yeni sistem ise oyuncularda en çok Aziz Behich’e yaradı. Ligdeki ilk 7 maçta yalnızca 1 asisti olan tecrübeli oyuncu, 3-5-2 ile beraber orta sahanın sol kanadında yer alarak hücumda daha fazla destek vermeye başladı. Nitekim henüz ilk maç olan Osmanlıspor karşısında bu sezon golle tanışan Aziz Behich, forma giydiği son 3 maçta da rakip fileleri havalandırdı ve Bursaspor’un 4 golle en golcü oyuncuları arasında yer aldı.

DHA




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