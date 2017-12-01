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Bu kez sahaya değil sahneye çıktılar

İzmir’de hayata geçirilen ‘İzmir Tiyatrosu’ projesinde yer alan Konak Belediyespor’un kadın futbolcuları bu kez yeşil sahalarda değil, tiyatro sahnesinde boy gösterdi.

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Bu kez sahaya değil sahneye çıktılar
Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde üst üste 5 kez şampiyonluk kupasını kaldırarak tarihe geçen Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı, bir ilki daha gerçekleştirerek sanatla sporu buluşturdu. Konak Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘İzmir Tiyatrosu’ projesinde yer alan Konak Belediyesporlu futbolcular, bu kez yeşil sahalarda değil tiyatro sahnesinde boy gösterdi. Sahnede ter döken kadın futbolcuların rol aldığı oyun beğeni topladı.

Aynı proje kapsamında daha önce de Sevgi Soysal’ın Tante Rosa isimli eserinden uyarlanan oyunla tiyatro ile tanışan futbolcular, bu kez Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu ve Tiyatro Nienor oyuncularıyla birlikte ‘Hayır De’ adlı oyunu için sahneye çıktı. Konak Belediyesi’nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan oyun, büyük beğeni topladı. Alman Edebiyatı’nın en büyük isimlerinden biri olmasının yanı sıra Nazi Almanyası'na olan muhalefeti ile de bilinen şair, oyun ve öykü yazarı Wolfgang Borchert’in kaleme aldığı oyunda rol alan kadın futbol takımı oyuncuları gösterdikleri dinamik, başarılı ve etkileyici performansla yeşil sahalardaki başarılarını sahnede de aratmadı.

Her kesimden insanın sanat yapabilmesine fırsat veren Konak Belediyesi’nin ‘İzmir Tiyatrosu’ projesinde yer alarak profesyonel tiyatro oyuncularıyla birlikte aynı sahnede buluşan kadın futbolcular, yaklaşık yarım saat süren oyunun sonunda sanatseverler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

İHA




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