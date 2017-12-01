Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları tamamlandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,nde teknik direktöryönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı belirtildi.İdmanın dar alanda kontrol pas ve çift kale taktik maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.Bu antrenmanla çalışmalarını noktalayan Beşiktaş, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.