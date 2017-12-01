  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Beşiktaş-Galatasaray derbi heyecanı Taksim Stadı'nda başladı

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki 93 yıllık rekabette, Galatasaray’ın Beşiktaş’a karşı galibiyetlerde 120-108, gol sayılarında da 480-448 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar arasında ligde yapılan 118 maçın 43’ünü sarı-kırmızılılar, 33’ünü siyah-beyazlılar kazandı.

  • - A
  • + A
Beşiktaş-Galatasaray derbi heyecanı Taksim Stadı'nda başladı
Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig’de yapacakları derbiyle 342. kez karşı karşıya gelecek. Taksim Stadı’nda 22 Ağustos 1924’te Beşiktaş’ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette, geride kalan 341 maçın 120’sini Galatasaray, 108’ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 480 golüne, siyah-beyazlılar 448 golle karşılık verdi.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 118 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 43, Beşiktaş ise 33 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 146, siyah-beyazlılar 124 gol attı.

Son 26 lig maçında 5 kırmızı kart

Derbi öncesinde, rekabetteki son 26 lig maçında hakemler 5 kez kırmızı kart kullandı. İki takım arasında Süper Lig’de yapılan son 26 derbide hakemler Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ile Galatasaraylı Melo’ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi. Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 132 sarı kart gösterdi. Beşiktaş’tan 68, Galatasaray’dan ise 64 futbolcuya sarı kart çıkarıldı.

Penaltıya dikkat

Beşiktaş-Galatasaray derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor. İki takım arasında ligde yapılan son 29 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı. Rekabetteki son 29 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.
İlişkili Haber

Beşiktaş-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)


Aralık derbileri

Beşiktaş ile Galatasaray arasında yarın yapılacak derbi, rekabetin aralık ayındaki 32. randevusuna sahne olacak. İki ekip, 93 yıllık rekabetteki toplam 341 maçtan 31’ini aralık aylarında oynadı. Aralık ayında yapılan maçların 12’sini Galatasaray, 12’sini Beşiktaş kazandı, 7 derbi ise berabere bitti. Aralıkta Beşiktaş 45, Galatasaray 41 gol attı.

Son 10 maç

Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih             Stat                    Organizasyon   Sonuç (GS-BJK)
27.01.2013   Türk Telekom            Lig            2 - 1
22.09.2013   Atatürk Olimpiyat       Lig            3 - 0 (Hükmen)
22.02.2014   Türk Telekom            Lig            1 - 0
04.01.2015   Atatürk Olimpiyat       Lig            2 - 0
24.05.2015   Türk Telekom            Lig            2 - 0
14.12.2015   Atatürk Olimpiyat       Lig            1 - 2
08.05.2016   Türk Telekom            Lig            0 - 1
13.08.2016   Konya Büyükşehir Bld.   Süper Kupa     1 - 1 (Pen. 3-0)
24.09.2016   Vodafone Park           Lig            2 - 2
27.02.2017   Türk Telekom            Lig            0 - 1




0 YORUM GİRİŞ YAP
FIFA 2018 Dünya Kupası kura çekiminden çok renkli kareler
2018 Rusya Dünya Kupası grupları belli oldu Dünya Kupası eşleşmeleri
Transferde yer yerinden oynayacak!
Soldado'dan kötü haber!
Gomis, Cenk'i 2'ye katladı!
Ali Koç için ilk Twitter mesajı yayınlandı
Van Persie: Arkamdan konuşmayın
Fenerbahçe'ye 47 milyonluk forma sponsoru!
Anita Latifi'den Hakan Çalhanoğlu'na şantaj iddiası... Çalhanoğlu itiraf etti...
Real Sociedad Galatasaraylı Celil Yüksel'i takibe aldı
Barcelonalı futbolcular yeni arabalarına kavuştu
Beşiktaş ve Galatasaray'ın derbi karneleri!
Adriano'dan Galatasaraylı Maicon ve Fernando'ya: Gelin de atmosfer görün!
Rafael Benitez, Garry Rodrigues'i istiyor
Fofana için fiyat sorulacak
Nesine.com'dan 33 İphone X hediye
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

14. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »