Bernard Mensah: Fenerbahçe'ye gol atmak benim için hayal

Kasımpaşa'nın Ganalı ofansif orta saha oyuncu Bernard Mensah, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada,"Fenerbahçe maçına oldukça iyi hazırlandık. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Oynadığımız Son 4 maçta güçlü bir duruş sergiledik. İyi bir seri yakaladık. Pazar günü Fenerbahçe ya da Kasımpaşa maçı kazanır demek gerçekten zor. Sahada iyi olan daha iyi performans gösterenin kazanacağı bir maç olacaktır. Biz kendimizi iyi hissediyoruz ve bu maça iyi hazırlandık" dedi.Fenerbahçe deplasmanında gol atmak istediğini söyleyen Ganalı yıldız futbolcu Doğan Haber Ajansı'na (DHA) verdiği röportajda ,"Fenerbahçe'ye gol atmak benim için bir hayal. Deplasmanda gol atmak isterim" açıklamasını yaptı.Kasımpaşa forması ile bu sezon 13 maça çıkan ve 2 gol 2 asist ile skora katkı yapan Ganalı futbolcu bunun önemli olmadığını belirterek; "Önemli olan takımın kazanması. Benim gol atmam ya da asist yapmam çok önemli değil" ifadesini kullandı.Sahada en rahat olduğu bölge için de Mensah, "Sahada kendimi en rahat hissettiğim bölge on numara pozisyonu" dedi.