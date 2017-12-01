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Bernard Mensah: Fenerbahçe'ye gol atmak benim için hayal

Kasımpaşa, Fenerbahçe mücadelesi öncesinde ligde topladığı 18 puanla 10.'uncu sırada yer alırken, 10 numara mevkiinde takımına katkı yapmaya çalışan Mensah bu maçtan puanla ayrılmak istediklerini ve ligin üst sıralarına çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

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Bernard Mensah: Fenerbahçe'ye gol atmak benim için hayal
Kasımpaşa'nın Ganalı ofansif orta saha oyuncu Bernard Mensah, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada,"Fenerbahçe maçına oldukça iyi hazırlandık. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Oynadığımız Son 4 maçta güçlü bir duruş sergiledik.  İyi bir seri yakaladık. Pazar günü Fenerbahçe ya da Kasımpaşa maçı kazanır demek gerçekten zor. Sahada iyi olan  daha iyi performans gösterenin  kazanacağı bir maç olacaktır. Biz kendimizi iyi hissediyoruz ve bu maça iyi hazırlandık" dedi.

FENERBAHÇE'YE GOL ATMAK BENİM İÇİN HAYAL

Fenerbahçe deplasmanında gol atmak istediğini söyleyen Ganalı yıldız futbolcu Doğan Haber Ajansı'na (DHA) verdiği röportajda ,"Fenerbahçe'ye gol atmak benim için bir hayal. Deplasmanda gol atmak isterim" açıklamasını yaptı.

ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI

Kasımpaşa forması ile bu sezon 13 maça çıkan ve 2 gol 2 asist ile skora katkı yapan Ganalı futbolcu bunun önemli olmadığını belirterek; "Önemli olan takımın kazanması. Benim gol atmam ya da asist yapmam çok önemli değil" ifadesini kullandı.

ON NUMARA OYNAMAYI SEVİYORUM

Sahada en rahat olduğu bölge için de Mensah, "Sahada kendimi en rahat hissettiğim bölge on numara pozisyonu" dedi.

Cüneyt CENGİZ, İbrahim ALİOĞLU, Olgucan KALKAN , İSTANBUL, (DHA)




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03 Aralık 2017 Pazar

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      -  
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04 Aralık 2017 Pazartesi

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GENİŞLET
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