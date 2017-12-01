Barcelona Philippe Coutinho'da ısrarcı

'nın uzun süredir transfer etmeye çalıştığı Liverpoollu orta saha oyuncusuhakkındaki transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.Katalan kulübüne yakınlığıyla bilinengazetesi, Coutinho'yu kapağına taşıdığı bugünkü sayısında Barcelona'nın ara transfer döneminde Liverpool'un kapısını 145 milyon euroluk bir teklifle çalacağını iddia etti.Kulübe yakın bir diğer gazete olanda ön sayfasını Brezilyalı yıldıza ayırırken Barcelona'nın İngiliz devine 130 ila 150 milyon euroluk bir teklif yapacağını, Coutinho'ya ise yıllık 14 milyon euro önereceğini yazdı.ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Coutinho için uzun süredir nabız yoklayan Barcelona'nın bu transferi gerçekleştirmesi ise kolay görünmüyor.13 haftası geride kalan La Liga'da yenilgisiz lider konumunda bulunan Katalan ekibinin Coutinho'yu alabilmesi için UEFA'nın koyduğu finansal fair-play kuralları gereği oyuncu satması gerekiyor.