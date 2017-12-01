Barcelona Mesut Özil'e karşılık Arda Turan'ı teklif edecek

2015 yazında transfer olduğu'da bir türlü dikiş tutturamayan milli futbolcuile ilgili yeni bir transfer iddiası da The Star gazetesinden geldi.İngiltere'de yayım yapan gazete, bu yıl Barcelona'da hiç süre alamayan ve teknik direktör'nin kadrosunda düşünmediği Arda'nın devre arasında'e'in transferi karşılığında teklif edilebiceğini yazdı.Arsenal'in patronu Arsene Wenger ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil için daha önce yaptığı açıklamada oyuncunun satış listesinde olmadığını ve başka bir kulübe transferinin neredeyse imkansız olduğunu söylemişti.Buna rağmen Türk asıllı Alman futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle Barcelona'nın transfer konusunda Arsenal'i ikna edebileceği belirtiliyor.