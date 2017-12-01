  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Avrupa şampiyonu güreşçiye arsa ödülü

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde mayıs ayında yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 97 kiloda birinci olan Rıza Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa ile ödüllendirildi.

  • - A
  • + A
Avrupa şampiyonu güreşçiye arsa ödülü
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Yıldırım, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Belediyespor’un güreş branşı sorumlusu yönetim kurulu üyesi Abdullah Karadağ, kulüp müdürü Taha Başparmak ve antrenörler Ahmet Gülhan, Hakan Koç ve Tamer Kısacık’ı kabul etti.

Ziyarette güreş branşıyla ilgili bilgi alan Aktaş, "Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz, başta voleybol ve basketbol takımımız olmak üzere, içinde barındırdığı branşlar ve belediyemizin destekleriyle yapılan spor tesisleriyle Bursa’da spor hayatının canlanmasına vesile oluyor. Yapılan bu çalışmalar ve tesisler beraberinde şampiyonlukları, ulusal ve uluslararası başarıları getiriyor. diye konuştu.
Aktaş, bu uluslararası başarılardan birinin de milli güreşçi Rıza Yıldırım ile yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Güreşçimiz, uluslararası arenada ay-yıldızlı formayla şampiyonluklar yaşamış bir sporcumuz. Bugün de kendisine 2017 Avrupa Şampiyonu olmasından dolayı daha önceden Bursa Büyükşehir Belediyemizin taahhüdü olan mükafatını takdim ediyoruz. Kendisini kutluyorum ve bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. Her başarının ardında büyük emekler vardır. Bu kardeşimiz üzerinde emeği olan değerli antrenörlerimize ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da böyle önemli başarılar elde ederiz."
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa ile ödüllendirilen şampiyon güreşçi de başkan Aktaş’a formasını hediye etti.

AA




0 YORUM GİRİŞ YAP
FIFA 2018 Dünya Kupası kura çekiminden çok renkli kareler
2018 Rusya Dünya Kupası grupları belli oldu Dünya Kupası eşleşmeleri
Transferde yer yerinden oynayacak!
Soldado'dan kötü haber!
Gomis, Cenk'i 2'ye katladı!
Ali Koç için ilk Twitter mesajı yayınlandı
Van Persie: Arkamdan konuşmayın
Fenerbahçe'ye 47 milyonluk forma sponsoru!
Anita Latifi'den Hakan Çalhanoğlu'na şantaj iddiası... Çalhanoğlu itiraf etti...
Real Sociedad Galatasaraylı Celil Yüksel'i takibe aldı
Barcelonalı futbolcular yeni arabalarına kavuştu
Beşiktaş ve Galatasaray'ın derbi karneleri!
Adriano'dan Galatasaraylı Maicon ve Fernando'ya: Gelin de atmosfer görün!
Rafael Benitez, Garry Rodrigues'i istiyor
Fofana için fiyat sorulacak
Nesine.com'dan 33 İphone X hediye
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

14. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »