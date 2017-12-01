Avrupa şampiyonu güreşçiye arsa ödülü

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Yıldırım, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Belediyespor’un güreş branşı sorumlusu yönetim kurulu üyesi Abdullah Karadağ, kulüp müdürü Taha Başparmak ve antrenörler Ahmet Gülhan, Hakan Koç ve Tamer Kısacık’ı kabul etti.Ziyarette güreş branşıyla ilgili bilgi alan Aktaş, "Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz, başta voleybol ve basketbol takımımız olmak üzere, içinde barındırdığı branşlar ve belediyemizin destekleriyle yapılan spor tesisleriyle Bursa’da spor hayatının canlanmasına vesile oluyor. Yapılan bu çalışmalar ve tesisler beraberinde şampiyonlukları, ulusal ve uluslararası başarıları getiriyor. diye konuştu.Aktaş, bu uluslararası başarılardan birinin de milli güreşçi Rıza Yıldırım ile yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:"Güreşçimiz, uluslararası arenada ay-yıldızlı formayla şampiyonluklar yaşamış bir sporcumuz. Bugün de kendisine 2017 Avrupa Şampiyonu olmasından dolayı daha önceden Bursa Büyükşehir Belediyemizin taahhüdü olan mükafatını takdim ediyoruz. Kendisini kutluyorum ve bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. Her başarının ardında büyük emekler vardır. Bu kardeşimiz üzerinde emeği olan değerli antrenörlerimize ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da böyle önemli başarılar elde ederiz."Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa ile ödüllendirilen şampiyon güreşçi de başkan Aktaş’a formasını hediye etti.AA